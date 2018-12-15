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۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۳۷

فرماندار خلخال مطرح کرد؛

کاهش ۷ درصدی طلاق و رشد ۵ درصدی ازدواج در خلخال

کاهش ۷ درصدی طلاق و رشد ۵ درصدی ازدواج در خلخال

اردبیل - فرماندار خلخال از افزایش پنج درصدی ازدواج و کاهش هفت درصدی طلاق در خلخال خبر داد و نگاه تخصصی به آسیب‌های اجتماعی را از دلایل تحقق این مهم برشمرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون بابایی عصر شنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان استان اردبیل تصریح کرد: با پیش‌بینی تمامی مواردی که به آسیب‌های اجتماعی و مسائل تربیتی و فرهنگی مرتبط است، می‌توان در کنترل بسیاری از چالش‌های جامعه به مانند طلاق، افزایش ازدواج و مصون‌سازی جامعه از اعتیاد موفق عمل کرد.

وی افزود: با انجام برنامه‌های کارشناسی و مطالعه شده سند اجتماعی و فرهنگی شهرستان خلخال تدوین گردیده و هسته‌های کلیدی آموزشی و پیشگیرانه در بخش‌های مختلف تعریف شده است.

فرماندار شهرستان خلخال یادآور شد: توسعه کمی و کیفی سازمان‌های مردم نهاد که پایه و اساس آن را جوانان تشکیل می‌دهند در تحکیم بنیان‌های خانواده مثمر ثمر خواهد بود.

به گفته بابایی سرمایه‌گذاری در حوزه جوانان با بازدهی مطلوبی همراه شده و در برهه‌های مختلف اعتماد مضاعف تمامی دستگاه های اجرایی را به این قشر توانمند جامعه نیاز خواهیم داشت.

بابایی اضافه کرد: برای کنترل آسیب‌های اجتماعی، ورود تخصصی به موضوع و بهره‌گیری از مشاوران و کارشناسان حوزه‌های مختلف ضروری بوده و می‌بایست از تمامی بسترهای موجود برای کنترل چالش‌های فراگیر جامعه به بهترین شکل ممکن سود جست.

فرماندار شهرستان خلخال یادآور شد: توجه به ورزش یکی از مهمترین راهکارهای توان‌افزایی جوانان بوده و خوشبختانه در حوزه ورزش‌های همگانی در هشت ماه ابتدایی سال جاری ۲۵ همایش پیاده‌روی برگزار شده که قسمت عمده آن در روستاها برنامه‌ریزی گردیده است.

کد مطلب 4485868
محمد میرزایی ناطق

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