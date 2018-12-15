کاهش ۷ درصدی طلاق و رشد ۵ درصدی ازدواج در خلخال

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون بابایی عصر شنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان استان اردبیل تصریح کرد: با پیش‌بینی تمامی مواردی که به آسیب‌های اجتماعی و مسائل تربیتی و فرهنگی مرتبط است، می‌توان در کنترل بسیاری از چالش‌های جامعه به مانند طلاق، افزایش ازدواج و مصون‌سازی جامعه از اعتیاد موفق عمل کرد.

وی افزود: با انجام برنامه‌های کارشناسی و مطالعه شده سند اجتماعی و فرهنگی شهرستان خلخال تدوین گردیده و هسته‌های کلیدی آموزشی و پیشگیرانه در بخش‌های مختلف تعریف شده است.

فرماندار شهرستان خلخال یادآور شد: توسعه کمی و کیفی سازمان‌های مردم نهاد که پایه و اساس آن را جوانان تشکیل می‌دهند در تحکیم بنیان‌های خانواده مثمر ثمر خواهد بود.

به گفته بابایی سرمایه‌گذاری در حوزه جوانان با بازدهی مطلوبی همراه شده و در برهه‌های مختلف اعتماد مضاعف تمامی دستگاه های اجرایی را به این قشر توانمند جامعه نیاز خواهیم داشت.

بابایی اضافه کرد: برای کنترل آسیب‌های اجتماعی، ورود تخصصی به موضوع و بهره‌گیری از مشاوران و کارشناسان حوزه‌های مختلف ضروری بوده و می‌بایست از تمامی بسترهای موجود برای کنترل چالش‌های فراگیر جامعه به بهترین شکل ممکن سود جست.

فرماندار شهرستان خلخال یادآور شد: توجه به ورزش یکی از مهمترین راهکارهای توان‌افزایی جوانان بوده و خوشبختانه در حوزه ورزش‌های همگانی در هشت ماه ابتدایی سال جاری ۲۵ همایش پیاده‌روی برگزار شده که قسمت عمده آن در روستاها برنامه‌ریزی گردیده است.