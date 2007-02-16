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۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۲۴

رئیس اداره تربیت بدنی کرج در گفتگو با مهر :

اداره تربیت بدنی کرج سه میلیارد ریال کسری بودجه دارد

رئیس اداره تربیت بدنی کرج از کسری سه میلیارد ریالی این اداره در سال جاری خبر داد.

علی فیروزگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اعتباراتی که به این اداره تخصیص می یابد کمتر از یک چهارم هزینه های مورد نیاز را تامین می کند و این اداره سالانه 3 میلیارد ریال کسری بودجه دارد.

وی افزود: تیم های کرجی برای شرکت در مسابقات کشوری و برون مرزی تیمی مستقل محسوب می شوند اما در بحث بودجه نگاه به آنها مستقل نیست و زیرمجموعه تهران هستند.

فیروزگاه خاطرنشان کرد: کلیه هیات های ورزشی کرج از جهت تامین بودجه دچارمشکل هستند و اغلب آنها تنها با غیرت و صبوری مسئولان گردش کار دارند.

وی یادآور شد: هیات های ورزشی کرج که تعدادی از آنها چندین ملی پوش در تیم های ملی کشور دارند به بیش از چهار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارند. در حالی که اعتبارات تخصیصی به این اداره اجازه کمک به آنها را نمی دهد.

وی تاکید کرد: مسئولان همانگونه که اعزام تیم های ورزشی کرج به مسابقات مختلف را مستقل کرده اند باید اعتبارات مستقل نیز برای تربیت بدنی کرج منظور کنند.

کد مطلب 448587

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