ابهام در استمهال وام های کشاورزی/دولت اقدام کند

به گزارش خبرنگار مهر، شهباز حسن پور ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اینکه شهرستانهای سیرجان و بردسیر ۱۲ درصد جمعیت استان کرمان را به خود اختصاص داده اند، اظهار کرد: بیش از ۵۱ درصد حمل و نقل جاده ای استان مربوط به این دو شهرستان است.

وی ادامه داد: باید تعبیر و تفسیر ما در زمینه حمل و نقل به گونه ای باشد که این افراد سفیرانی برای صلح و دوستی، شناساندن فرهنگ و آداب و رسوم شهرها و استان های خود به دیگر شهرها باشند.

حسن پور عنوان کرد: مجموعه افراد فعال در حوزه حمل و نقل بی ادعا ترین قشر در کشور هستند؛ این شغل هنوز در کشور ما جزو مشاغل سخت و زیان آور به رسمیت شناخته نشده است.

نماینده مردم کرمان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در اصلاح بودجه سال ۹۷ بحث حق بیمه حمل و نقل ۱۴.۵ درصدی پیشنهاد تامین اجتماعی که سال گذشته حذف شده بود، امسال وضع شد و برای سال آینده این نساله حتما در بودجه دیده شده و انجام می شود.

حسن پور عنوان کرد: وحدت و انسجام خوبی بین مجمع نمایندگان وجود دارد و این مجمع یکی از مجمع های پویا و فعال کشور است. دغدغه هر ۱۰ نماینده استان کرمان آبادانی و توسعه استان است.

وی عنوان کرد: براساس سامانه رصد شهرستان سیرجان با ۱۹۶ درصد رشد رتبه اول اشتغال در کشور و در استان کرمان و شهرستان بردسیر با ۱۲۵ درصد رشد دومین مقام را در این زمینه به خود اختصاص داده اند.

حسن پور گفت: در شهرستان های سیرجان و بردسیر هر هفته کارگروه های اشتعال زایی، رفع موانع تولید، جلسه اقتصاد مقاومتی و ... با حضور بانک ها برگزار می شود. این همکاری و مشارکت کارگزاران نظام و بانک ها باعث دست یافتن به موفقیت های زیادی در این دو شهرستان شده است.

افتتاح و کلنگ زنی ۲۰ پروژه آموزشی در سیرجان و بردسیر

وی ابراز داشت: بیشترین پروژه‌های خیرساز در سال جاری و سال گذشته در کشور و استان در شهرستان سیرجان افتتاح و کلنگ‌زنی شده است.

حسن پور تصریح کرد: ۱۰ پروژه مدرسه خیرساز در هفته گذشته افتتاح یا کلنگ زنی شدند؛ ضمن آنکه حدود ۲۰ پروژه نیز هفته های آینده با حضور وزیر آموزش و پرورش افتتاح یا کلنگ زنی خواهند شد.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: متاسفانه برخی‌ها سرمایه را نفت می‌دانند، اما سرمایه‌های اصلی شهرستان‌های سیرجان و بردسیر نیروی انسانی فعال و با نشاط است.

سرانه فضای آموزشی در کرمان ۴.۹۰ متر است

حسن پور با اشاره به ایتکه سرانه فضای آموزشی برای هر دانش آموز در کشور پنج متر است، ادامه داد: در استان کرمان سرانه فضای آموزشی برای هر دانش آموز ۴.۹۰ متر است؛ در حالی که سرانه هر دانش آموز در شهرستان سیرجان بیش از ۷.۵ متر است.

وی گفت: ما در شهرستان سیرجان و بردسیر به دنبال این هستیم که سرانه فضای آموزشی هر دانش آموز را به هشت متر برسانیم. در حال حاضر بیشترین سرانه فضای آموزشی در کل کشور مربوط به یزد با ۷:۵ متر فضا است.

حسن پور بیان داشت: بیش از ۵۱ درصد مردم کشور، ۴۵ درصد مردم استان کرمان و ۶۷ درصد شهرستان سیرجان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.

خشکسالی یک میلیون شغل را تهدید می کند

نماینده مردم سیرجان و بردسیر گفت: سالانه حدود ۳۲۰ هزار مهاجر خارجی و ۱۵۰ هزار مهاجر داخلی در باغات پسته و کشاورزی استان مشغول به کار می شوند.

وی ادامه داد: در پی این خشکسالی های متوالی حدود یک میلیون شغل از دست می رود که هزینه‌های زیادی در بخش‌های مختلف برای استان در برخواهد داشت.

حسن پور گفت: متاسفانه شاهد هستیم دولت نسبت به کنترل این موضوع نه تنها هیچ اقدامی نکرده حتی ابهاماتی در مورد استمهال وام های کشاورزی که سه ساله بوده اند وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه میزان بار موجود در سیرجان بیش از ظرفیت محورهای این شهرستان است، عنوان کرد: در شهرستان سیرجان حدود چهار میلیون تن بار روی زمین مانده است و باید دولت، وزارت راه و شهرسازی و پایانه ها وارد شوند.

حسن پور بیان داشت: با توجه به اینکه احداث خطوط ریلی وظیفه دولت است اما بخش خصوصی در این شهرستان سیرجان به این مقوله وارد شده است .

انتقاد از نبود پایانه دولتی در سیرجان و بردسیر

وی افزود: یک پایانه دولتی در شهرستان سیرجان و بردسیر وجود ندارد این در حالی است که ۶۰ درصد بارنامه های استان مربوط به این دو شهرستان است. ۱۰ هزار کامیون دار در شهرستان های سیرجان و بردسیر وجود دارد.

حسن پور اظهار داشت: در سال‌های گذشته دو دهک مورد حمایت ویژه قرار می‌گرفتند که امسال با توجه به شرایط کشور، این موضوع به پنج دهک افزایش یافته است.