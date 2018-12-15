کاهش ۲۵ درصدی تصادفات جاده ای در شهرستان قلعه گنج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، سجاد افشارمنش در جمع کارکنان و جانشین فرماندهی پلیس راه جنوب استان گفت: امروز امنیت جاده ای در دست ماموران پلیس راهور است و تعامل و همکاری بیشتر پلیس می تواند رضایتمندی عمومی و امنیت بیشتری ایجاد کند.

وی با بیان اینکه باید به مردم احترام بگذاریم تا حقشان ضایع نشود، افزود: راهنمایی و رانندگی باید در نظر داشته باشد در مرحله اول موظف است رانندگان را راهنمایی کنند و سپس با متخلفان برخورد کند.

دادستان عمومی وانقلاب قلعه گنج گفت: اگر بخواهیم آمار تخلفات رانندگی، تصادفات و مرگ و میر ناشی از آن کاهش یابد باید فرهنگ سازی کنیم و راهنمایی و رانندگی باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشد.

افشار منش با اعلام اینکه راهنمایی و رانندگی باید با اقتدار، عدالت و در عین حال با مهربانی با متخلفان برخورد کند، افزود: در برخورد با متخلفان، جریمه ها باید به گونه ای باشد ضمن بازدارندگی از بروز مجدد تخلف، برای شهروندان حالت آموزشی داشته باشد.

وی در پایان ضمن تشکر از تلاش های شبانه روزی کارکنان و فرمانده پلیس راه جنوب استان کرمان افزود: برای کاهش آمار تخلفات رانندگی، تلاش کارکنان راهنمایی و رانندگی به تنهایی کافی نیست بلکه نهادهای فرهنگ سازی و نهادهایی که نقش ایجابی و روشنگری دارند باید وارد عمل شوند و مردم نیز همکاری لازم را داشته باشند.