اصلاح سرمايه بانك ها بايد در برنامه چهارم نيز ادامه يابد

مدير عامل بانك سپه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر افزود: تجديد ارزيابي دارايي شبكه بانكي تنها بر دارايي هايي كه به بانك اضافه شده بود انجام شد و به معني افزايش ارزش بر اساس تفاوت نرخ روز دارايي و نرخ تورم نبود.

محمود رضا خاوري افزود: سرمايه بانك ها در سال 1366 بر اساس تجديد ارزيابي اصلاح شد و بخش ديگري نيز بر اساس قانون برنامه سوم توسعه از طريق انتشار اوراق مشاركت خاص و بازپرداخت وجوه اوراق مشاركت از محل سهم سود دولت تامين و اصلاح شد.

وي افزود: در قانون برنامه چهارم نيز اصلاح مستمر سرمايه بانك ها براي پاسخگويي به تعهدات بين المللي، سپرده گذاران داخلي و جلب اعتماد عمومي و تضمين سپرده ها پيش بيني شده است.

خاوري وجود اندوخته قانوني، سود انباشته و ذخاير را عاملي براي استحكام بيشتر در شبكه بانكي عنوان كرد و افزود: با توجه به اينكه تدوين روش ها براي داشتن ساختار مالي صحيح ، سالم و ايمن و مقررات كلان بانكي در دستور كار شوراي پول و اعتبار بحث مقررات قرار دارد، اميد است اين رويه اصلاح ساختار مالي ادامه يابد.

به گفته مدير عامل بانك سپه، تجديد ارزيابي انجام شده در شبكه بانكي به معني تجديد ارزش دارايي بر اساس نرخ تورم نبود بلكه اين تجديد ارزيابي بر روي دارايي هاي اضافه شده به بانك انجام گرفت چرا كه اگر قرار بود اين تجديد ارزيابي بر اساس تفاوت نرخ روز دارايي لجاظ مي شد سرمايه پايه بانك ها نيز بيش از اينافزايش مي يافت از اين رو احتياط هاي لازم براي جلوگيري از تبديل سرمايه پايه بانك به سرمايه ثبت و پرداخت شده انجام گرفت و با توجه به استهلاك برخي از دارايي ها تاثيري بر سرمايه ثبت و پرداخت شده نداشت و تنها نام دارايي موجود در بانك عوض شد.

