مدت زمان حضور اورژانس در محل سانحه 13 دقیقه است

کبری جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: هم اکنون استاندارد خدمات رسانی اورژانس 8 دقیقه است و در واقع کرج با این استاندارد تفاوت قابل ملاحظه ای دارد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کرج افزود: علت اصلی این موضوع ، کمبود پایگاه های اروژانس در این کلانشهر میلیونی است که به رغم وجود جمعیتی معادل چندین استان از امکانات یک شهرستان در بخش درمانی بهره مند است.

جودکی خاطرنشان کرد: تعداد پایگاه های اورژانس موجود در کرج حتی پاسخگوی نیمی از جمعیت شهرستان نیست و با فرض ثابت ماندن جمعیت این شهرستان برای رسیدن به حدی قابل قبول در اورژانس به 25 پایگاه جدید نیاز دارد.

وی یادآور شد: علاوه بر کمبود در مراکز اورژانس ، پایگاههای موجود نیز از جهات مختلف دچار کمبود هستند و به عنوان نمونه کل پایگاههای اورژانس کرج دو آمبولانس پشتیبان دارند در حالی که هر مرکز باید یک پشتیبان داشته باشد و اگر یکی از آمبولانس ها دچار مشکل شود خدمات رسانی دچار اختلال خواهد شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کرج ، توجه ویژه مسئولان کشور به مسائل بهداشت و درمان کرج را امری ضروری خواند و تاکید کرد: این کلانشهر در زمینه های مختلف بهداشت و درمان با کمبود مواجه است که امید است با برنامه های مسئولان وزارت بهداشت برای کرج این مسائل برطرف شود.

به گزارش مهر ، شهرستان کرج هم اکنون تنها 15 پایگاه اورژانس دارد در حالی که مطابق استاندارد هر 70 هزار نفر جمعیت به یک پایگاه اورژانس نیازمند هستند.