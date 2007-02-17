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۲۸ بهمن ۱۳۸۵، ۱۰:۳۲

مدیر شبکه بهداشت و درمان کرج :

مدت زمان حضور اورژانس در محل سانحه 13 دقیقه است

مدت زمان حضور اورژانس در محل سانحه 13 دقیقه است

به دلیل کمبودهایی که در بخش اورژانس کلانشهر کرج وجود دارد ، میانگین زمان خدمات رسانی اورژانس در کرج 13 دقیقه و در خارج از شهر ، 15 دقیقه است.

کبری جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: هم اکنون استاندارد خدمات رسانی اورژانس 8 دقیقه است و در واقع کرج با این استاندارد تفاوت قابل ملاحظه ای دارد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کرج افزود: علت اصلی این موضوع ، کمبود پایگاه های اروژانس در این کلانشهر میلیونی است که به رغم وجود جمعیتی معادل چندین استان از امکانات یک شهرستان در بخش درمانی بهره مند است.

جودکی خاطرنشان کرد: تعداد پایگاه های اورژانس موجود در کرج حتی پاسخگوی نیمی از جمعیت شهرستان نیست و با فرض ثابت ماندن جمعیت این شهرستان برای رسیدن به حدی قابل قبول در اورژانس به 25 پایگاه جدید نیاز دارد.

وی یادآور شد: علاوه بر کمبود در مراکز اورژانس ، پایگاههای موجود نیز از جهات مختلف دچار کمبود هستند و به عنوان نمونه کل پایگاههای اورژانس کرج دو آمبولانس پشتیبان دارند در حالی که هر مرکز باید یک پشتیبان داشته باشد و اگر یکی از آمبولانس ها دچار مشکل شود خدمات رسانی دچار اختلال خواهد شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان کرج ، توجه ویژه مسئولان کشور به مسائل بهداشت و درمان کرج را امری ضروری خواند و تاکید کرد: این کلانشهر در زمینه های مختلف بهداشت و درمان با کمبود مواجه است که امید است با برنامه های مسئولان وزارت بهداشت برای کرج این مسائل برطرف شود.

به گزارش مهر ، شهرستان کرج هم اکنون تنها 15 پایگاه اورژانس دارد در حالی که مطابق استاندارد هر 70 هزار نفر جمعیت به یک پایگاه اورژانس نیازمند هستند.

کد مطلب 448590

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