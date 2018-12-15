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۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۹:۱۹

ابراهیم کالین: آمریکا نمیتواند جنگنده های F-۳۵ را به ترکیه ندهد

ابراهیم کالین: آمریکا نمیتواند جنگنده های F-۳۵ را به ترکیه ندهد

سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اعلام کرد که بعید است آمریکا بتواند از ارائه F-۳۵ خودداری کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ابراهیم کالین» سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه از اطمینان کشورش در دریافت جنگنده‌های F-۳۵ از آمریکا خبر داد.

کالین گفت: آنکارا بعید می داند که آمریکا بتواند از ارائه جنگنده F-۳۵ به ترکیه در صورتی خرید سیستم ضد موشکی اس ۴۰۰ روسیه، خودداری کند.

وی افزود: ما تنها یک خریدار نیستیم بلکه ما بخشی از این پروژه هستیم، که کشورهای دیگری نیز با آن مرتبط هستند بنابراین آن ها به راحتی نمی توانند از عرضه این جنگنده‌ها به ترکیه امتناع کنند.

گفتنی است کنگره آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود که در نظر دارد تحویل جنگنده F-۳۵ به ترکیه را به دلیل برنامه آنکارا برای خرید سامانه ضد موشکی روسی اس-۴۰۰ به حالت تعلیق درآورد.

کد مطلب 4485904

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