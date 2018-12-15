دومین جشنواره فرهنگی گردشگری دزفول برگزار می شود

سیده الهام قاضی زاده در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این جشنواره با موضوع معرفی و شناخت ظرفیت ها و پتانسیل های فرهنگی گردشگری دزفول برگزار می شود و شامل غرفه هایی از جمله صنایع دستی، سوغات، غذاهای محلی دزفول، انجمن های مردم نهاد، راهنمایان گردشگری و آژانس های مسافرتی است.

وی توضیح داد: غرفه ی فرصت های سرمایه گزاری گردشگری هیئت های کوهنوردی قایقرانی و گل های خاص دزفول نیز در این جشنواره حضور دارند.

قاضی زاده گفت: در این جشنواره، هنرمندان دزفولی در زمینه های گوناگون دعوت شده اند و ورک شاپ هایی علمی با موضوعات خاص مربوط به گردشگری از جمله تغذیه در سفر بازاریابی گردشگری، بافت و میراث فرهنگی، گردشگری خاص کودکان و... به صورت تخصصی توسط راهنمایان فرهنگی و طبیعت گردی و اساتید دانشگاه به صورت رایگان آموزش داده می شود.

دبیر اجرایی جشنواره فرهنگی گردشگری دزفول با بیان اینکه این جشنوراه ۲۸ تا ۳۰ آذرماه از ساعت ١٨ الی٢٣ برگزار می شود، بیان کرد: این جشنواره به همت فعالان گردشگری دزفول و پشتیبانی شهرداری دزفول و حمایت میراث فرهنگی شهرستان دزفول برگزار خواهد شد.