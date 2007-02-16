مصرف کم آبزیان در ایران به دلیل عدم آگاهی از روشهای طبخ است

مریم توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: روشهای طبخ انواع آبزیان در جهان بسیار متنوع است اما در کشور ما چند روش محدود سرخ کردن و کبابی کردن برای آبزیان رایج است.

کارشناس ارشد تغذیه خاطرنشان کرد: میگو به عنوان یکی از مغذی ترین آبزیان جهان روشهای طبخ بسیار متنوعی دارد اما اغلب مردم ما حتی ابتدایی ترین روش طبخ آن را نمی دانند.

توکلی تصریح کرد: با اطلاع رسانی های صورت گرفته در خصوص فواید مصرف گوشت سفید و آبزیان بسیاری از مردم به مصرف این قبیل فرآورده های گوشتی رغبت بیشتری یافته اند اما به دلیل عدم تنوع در نحوه طبخ از آنها کمتر استفاده می کنند.

وی افزود: قیمت بالا و عدم اطمینان کافی از سلامت هم در کم مصرفی آبزیان در کشور موثر است اما اگر مردم اطلاعات کافی در خصوص نحوه شناسایی آبزیان تازه و سالم و روش های متنوع طبخ داشته باشند بی شک از آن استقبال بیشتری خواهند کرد.

کارشناس ارشد تغذیه ، برپایی کلاس های آموزشی ، گنجاندن نحوه طبخ آبزیان در قالب کتاب های درسی مدارس ، آموزشهای آشپزی ویژه از طریق تلویزیون و برپایی مسابقه در این خصوص را از جمله راهکارهای مناسب برای افزایش انگیزه مصرف خانواده ها در خصوص آبزیان دانست.