مشهد در شب میلاد امام عسکری(ع)در نور و شادی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با شب میلاد باسعادت امام حسن عسکری(ع) مشهد یکپارچه در نور و شادی قرار داشته و زائران برای شادباش به امام مهربانی ها راهی حرم مطهر رضوی می شوند.

معابر و خیابان های منتهی به حرم مطهر رضوی با پرده ها و چراغ های رنگی آذین بندی شده و عاشقان اهل بیت(ع) نیز به مناسبت این میلاد باسعادت بین مردم شیرینی توزیع می کنند.

علاوه بر جشن های مردمی که در محلات مختلف مشهد برگزار می شود، حرم مطهر رضوی نیز برنامه های متنوعی را برای زائران به مناسبت این میلاد فرخنده تدارک دیده است که پس از نماز مغرب و عشا در رواق امام خمینی(ره) حرم آغاز شده است.

طبق اعلام آستان قدس رضوی حجت الاسلام سیدحسن سپهر در این مراسم سخنرانی کرده و آقایان مهدی سروری، قانع، عارف و حجت الاسلام سیدحسین سیدی به مدیحه سرایی، شعرخوانی و سرودخوانی خواند پرداخت.

همچنین ویژه برنامه های میلاد باسعادت امام عسکری (ع) در رواق حضررت زهرا(س) ویژه بانوان برگزار شده و روز میلاد نیز از ساعت ۹:۳۰ در رواق امام خمینی(ره)جشن های ویژه این روز برپا خواهد شد.