به گزارش خبرگزاری مهر، لیندسی گراهام سناتور جمهوریخواه آمریکا از ایالت کارولینای جنوبی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس‌نیوز در پاسخ به مجری که از او درباره تهدید عربستان علیه آمریکا مبنی کاهش فروش نفت سئوال کرده بود، اعلام کرد: اگر سعودی‌ ها نفت نفروشند، از گرسنگی خواهند مُرد. به همین دلیل آنها مطمئنا کاری که برای اقتصاد نفتی‌ شان مناسب است را انجام خواهند داد.

مجری فاکس نیوز سپس پرسید: «آیا شما می‌ گویید ما در هیچ زمینه‌ ای به آنها نیاز نداریم؟»، که سناتور ایالت کارولینای جنوبی در پاسخ گفت: نه نیاز نداریم. نیاز آنها به ما، هزار برابر بیشتر از نیاز ما به آنها است.

لیندسی گراهام در ادامه در این مصاحبه بار دیگر بر نقش محمد بن‌سلمان در ترور جمال خاشقجی روزنامه‌ نگار منتقد سعودی تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه این فرد (محمد بن‌سلمان) تا این اندازه دیوانه است و فردی را در کنسولگری ترکیه کشته، چرا ما باید به او سلاح‌ هایی بدهیم که شاید او به روس‌ ها یا چینی‌ها بدهد. تا زمانی که محمد بن سلمان این اطراف باشد، من رابطه عادی و معمول با عربستان سعودی نخواهم داشت.