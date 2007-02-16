کاهش بودجه کمیته ملی المپیک به ضرر ورزش کشور است

فواد کاسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اگر کاهش بودجه فدراسیون قطعی شود همه فدراسیون ها تحت تاثیر قرار گرفته و برنامه های مدت دار آنها برهم خواهد ریخت.

وی افزود: برهم خوردن برنامه های کوتاه و طولانی مدت فدراسیون ها ورزش کشور را متاثر خواهد کرد و ناخواسته ورزش در ایران دچار مشکل می شود.

کاسب خاطرنشان کرد: فدراسیون ها به خصوص برای اجرای برنامه های دراز مدت خود نیازمند بودجه های مختلف در مقاطع گوناگون هستند که با کاهش بودجه کمیته ملی المپیک به خصوص این بخش مجبور است برنامه های خود را تغییر دهد.

وی یادآور شد: ورزش کشورما در سال های اخیر حرکت مثبت و رو به جلو داشته است ولی کاهش ناگهانی بودجه می تواند باعث درجا زدن ورزش شود.

کاسب خاطرنشان کرد: فدراسیون ها به طور معمول پس از تدوین برنامه های یک ساله فعالیت خود آن را به کمیته ملی المپیک ارائه داده و تقاضای بودجه می کنند و کمیته نیز با توجه به بررسی تورم سالیانه آن را به مجلس پیشنهاد می کند امسال نیز این کار صورت گرفته است.

وی ادامه داد: بودجه اولیه تدوین شده توسط فدراسیون ها برای شروع کار است و در طول سال معمولا بودجه های بیشتری مورد نیاز است که در صورت کاهش بودجه مشخص نیست تکلیف فدراسیون ها چه خواهد شد.

کاسب اظهار امیدواری کرد: نمایندگان مجلس با دید باز و کارشناسانه به وضعیت بودجه های مربوط به ورزش بنگرند و اجازه ندهند ورزش کشور درجا بزند.