معلمان برای نهادینه سازی فرهنگ اصیل یزدی در مدارس طرح ارائه دهند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس حیدری عصر امروز در جمع دانش آموزان و مربیان دو واحد آموزشی در یزد اظهار داشت: آموزش از اهمیت ویژه ای در سیستم آموزش و پرورش کشور ما برخوردار است اما لازم است در کنار آموزش، به کسب مهارت‌های زندگی نیز پرداخته شود.

وی با بیان اینکه دانش آموزان بعد از طی مدارج تحصیلی در هر مقطع و رشته ای باید وارد زندگی اجتماعی شوند، افزود: تنها مباحث درسی و آموزشی نمی تواند به موفقیت افراد در جامعه کمک کند بلکه باید از ویژگی هایی نیز برخوردار باشند و مهارت برقرار ارتباط، مهارت های زندگی و ... را نیز آموخته باشند.

سرپرست فرمانداری یزد همچنین بر ضرورت تقویت اخلاق و تزکیه نفس نیز تاکید کرد و بیان داشت: این مهم باید توسط معلمان با اخلاق و خانواده ها در دانش آموزان نهادینه شود.

حیدری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت رشد کیفی آموزش‌ها نیز تاکید کرد و یادآور شد: معلمان تلاش کنند مباحث آموزشی را به شیوه ای به دانش آموزان بیاموزند که در زندگی روزمره آنها کاربرد داشته باشد.

وی همچنین تلاش معلمین و دانش آموزان که به‌رغم مشکلات فراوان به‌ واسطه عشق به علم و دانش تلاش وافری از خود نشان می‌دهند را شایسته تقدیر دانست.

سرپرست فرمانداری یزد به خانواده‌ها نیز توصیه کرد: تمام توجه خود را صرفا به مقوله آموزش فرزندان معطوف نکنند و تلاش کنند مسائلی همچون احترام به یکدیگر، امانت‌داری، صداقت و نجابت را نیز در رفتار فرزندان خود نهادینه کنند.

حیدری خاطرنشان کرد: این ویژگی‌ها از شاخص‌های انسانی است و نباید در جامعه به فراموشی سپرده شود و ضروری است این فضائل اخلاقی در محیط آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت آموزش فرهنگ اصیل یزدی به دانش آموزان و نسل جوان تاکید کرد کرد و افزود: یزدی‌ها از گذشته تاکنون در همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام به عقاید و ادیان دیگر زبانزد بوده‌اند و انتظار می‌رود آموزش ‌و پرورش برای حفظ این فرهنگ ناب تلاش بیشتری داشته باشد.