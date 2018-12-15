به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی آذرکیش عصر شنبه در حاشیه افتتاح دفتر همکاریهای شاخه کار و دانش و شهرکهای صنعتی استان سمنان به میزبانی ساختمان کسبوکار شهرک صنعتی سمنان بابیان اینکه فعالیت های مشارکتی در کشور ۴۵ درصد بوده و این در حالی است که این رقم در دنیا ۶۰ درصد است، ابراز داشت: با توجه به این آمار این مهم میطلبد تا قالب فعالیتها را به سمت ایجاد فعالیتهای مشارکتی سوق دهیم که بهترین راهکار تقویت مهارت آموزی است.
وی بابیان اینکه انعقاد تفاهمنامههای همکاری وزارت آموزش و پرورش با شرکت شهرک های صنعتی در استان سمنان می تواند به تقویت فعالیتهای مشارکتی کمک کند، اضافه کرد: خوشبختانه سمنان از نظر مهارت آموزی رتبه خوبی در بین استان های کشور دارد.
مدیرکل دفتر کار و دانش وزارت آموزش و پرورش بابیان اینکه تقویت و تجهیز هنرستان های فنی و کار و دانش در دستور کار وزارتخانه است، ابراز داشت: در این راستا بالغ بر ۸۶۰ میلیاردریال اعتبار برای تجهیز هنرستانهای کشور منظور شده که این امر می تواند به تقویت مهارت آموزی بسیار کمک کند.
آذر کیش در ادامه تصریح کرد: تناسب مهارت با نیازها یکی از مواردی است که پیگیری میشود و ازاینرو افتتاح ششمین دفتر همکاری مراکز کار و دانش با شهرکهای صنعتی در سمنان میتواند گام مهمی برای تقویت فعالیتهای مشارکتی قلمداد شود.
وی بابیان اینکه تجهیز هنرستانها به زیرساختهای مهارتی در دستور کار قرار دارد، اضافه کرد: افزایش فعالیتهای مهارتآموزی در مدارس میتواند استقلال دانش آموزان را بیشتر کند بنابراین تنوعبخشی به محیطهای یادگیری بهعنوان یکی از تکالیف سند تحول بنیادین آموزشوپرورش در این سازمان به طور جد پیگیری میشود.
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