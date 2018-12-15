هنرمندان استان یزد ۵۰۰ مترمربع فرش برای عتبات عالیات بافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، ۴۰۰ بانوی هنرمند در شهرستان‌های مختلف استان یزد ۵۰ تخته فرش در مجموع به متراژ ۵۰۰ مترمربع بافتند و به عتبات عالیات عراق اهدا کردند.

این فرش‌ها از ابتدای سال جاری تاکنون بافته شده و ارزش ریالی آنها بالغ بر ۲.۵ میلیارد ریال اعلام شده است.

فرش‌های بافته شده دارای ابعاد شش، ۹ و ۱۲ متری هستند که به همت بانوان شهرستان‌های یزد، میبد، ابرکوه، اردکان، مهریز و بهاباد بافته شده است.

هنوز ۳۰ دار قالی دیگر در مناطق مختلف استان به نیت اهدا به عتبات عالیات عراق برپاست و هنرمندان در مناطق مختلف در حال بافت این قالی‌ها هستند.

فرش‌های بافته شده قرار است توسط ستاد بازسازی عتبات عالیات استان یزد به حرم امام حسین (ع)، حرم حضرت عباس (ع)، حرم حضرت علی (ع) اهدا شود.