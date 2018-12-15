عبدالمجید کوثری‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری انتخابات نظام دامپزشکی استان بوشهر اظهار داشت: چهارمین دوره انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان بوشهر با حضور حداکثری اعضای نظام دامپزشکی استان برگزار شد.

وی اضافه کرد: در این انتخابات همه اعضای نظام دامپزشکی استان اعم از دکتران متخصص، دکتران عمومی، کارشناسان و کاردان‌های دامپزشکی در بخش دولتی و خصوصی که دارای کارت فعال نظام دامپزشکی از سازمان نظام دامپزشکی بودند می‌توانستند شرکت کنند.

رئیس نظام دامپزشکی استان بوشهر با اشاره به مشارکت ۸۲ درصدی اعضا در این انتخابات خاطرنشان کرد: این میزان حضور یکی از بیشترین میزان مشارکت‌های انتخاباتی در کل کشور بوده است.

وی ادامه داد: این دوره از انتخابات برای نخستین‌بار به صورت کاملا الکترونیکی با حضور نمایندگان استانداری، جهاد کشاورزی و سازمان نظام دامپزشکی به عنوان اعضای هیئت اجرایی و نظارت در فضایی کاملا آرام و دوستانه برگزار شد.

کوثری‌نژاد بیان کرد: در چهارمین دوره انتخابات شورای نظام دامپزشکی استان بوشهر ۸۸ نفر از اعضای فعال نظام دامپزشکی شرکت داشتند که پس از شمارش آراء اعضای شورای نظام دامپزشکی استان بوشهر انتخاب شدند.

در این انتخابات، عبدالمجید کوثری‌نژاد با ۸۲ رای، حسین احمدی با ۵۴ رای، فیصل ضرغامی با ۵۴ رای، داریوش نویدفر با ۴۹ رای، احمد ایزدی با ۴۴ رای، عبدالله مردانی پور با ۳۸ رای، شکرالله پیروی با ۳۵ رای و رضا باتوکل با ۳۱ رای به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند.

همچنین مهدی قنبریان با ۲۹ رای، سولماز دستانی با ۲۷ رای، احمد خسروی با ۲۶ رای و یاسین بهزادی با ۲۱ رای به عنوان اعضای علی‌البدل انتخاب شدند.