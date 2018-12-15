  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۲۰:۴۵

شهردار مشهد:

باید با کار و عمل اعتماد مردم را جلب کنیم

باید با کار و عمل اعتماد مردم را جلب کنیم

مشهد- شهردار مشهد گفت: باید با کار و عمل اعتماد شهروندان را جلب کرده و با خود همراه کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کلایی شنبه شب در مراسم تکریم و معارفه شهردار مشهد که در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی برگزار شد اظهار کرد: مشهد ظرفیت های زیادی دارد اما خسته تر از آن است که تحمل تضاد ها را داشته باشد.

وی افزود: مشهد همانند خیلی از شهرها درگیر شکاف ها است و به نظر من تنها راه حل آن گفتگو بوده و این مهم پربازده و کم هزینه ترین راه مواجه به شکاف ها است.

شهردار مشهد تصریح کرد: باید وارد گفتگو شویم چراکه مشهد شهری است که همه می خواهند در مدت مسئولیت خود بیشترین خدمت را داشته باشند و برای تحقق این مهم باید با کار و عمل اعتماد مردم را جلب  و شهروندان را با خود همراه کنیم. 

امیدوارم شهردار جدید حال مردم را بهتر کند 

شهردار  سابق مشهد نیز در ادامه گفت: امیدوارم که شهردار جدید در دو سال باقی مانده، حال مردم را بهتر کند. در دوران ۱۴ ماهه فعالیت خود در شهرداری مشهد هیچ درخواستی از شورای شهر نکردم که با مخالفت آن ها مواجه شود.

قاسم تقی زاده خامسی گفت:امیدوارم این سنت حسنه ادامه پیدا کند و بهره آن را مردم ببرند و حالشان بهتر شود.

کد مطلب 4485954

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه