  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۲۱:۱۹

نماینده مردم اردل در مجلس:

توسعه بخش گردشگری زمینه ساز ایجاد اشتغال در چهارمحال وبختیاری است

توسعه بخش گردشگری زمینه ساز ایجاد اشتغال در چهارمحال وبختیاری است

شهرکرد- نماینده شهرستان های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی گفت: توسعه بخش گردشگری زمینه ساز ایجاد اشتغال در چهارمحال وبختیاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی بعد از ظهر شنبه در شورای گفت و گوی بخش خصوصی دولت با اشاره به اینکه توسعه بخش گردشگری زمینه ساز ایجاد اشتغال در چهارمحال وبختیاری است، اظهار داشت: توانمندی های بسیاری در بخش های گردشگری چهارمحال و بختیاری وجود دارد که باید از این ظرفیت ها بهره گیری کرد.

وی اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری دارای ظرفیت های گردشگری بی نظیری است که باید از این ظرفیت ها برای توسعه استان بهره گیری کرد.

 نماینده شهرستان های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: توسعه زیر ساخت های گردشگری در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

وی بیان کرد: توسعه زیر ساخت های گردشگری و جذب سرمایه گذاران در این استان در اولویت های دستگاه مربوط قرار گیرد.

 نماینده شهرستان های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بیکاری در این استان از مهمترین مشکلات به شمار می رود که باید در مسیر ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری حرکت کرد.

کد مطلب 4485963

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها