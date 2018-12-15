به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی بعد از ظهر شنبه در شورای گفت و گوی بخش خصوصی دولت با اشاره به اینکه توسعه بخش گردشگری زمینه ساز ایجاد اشتغال در چهارمحال وبختیاری است، اظهار داشت: توانمندی های بسیاری در بخش های گردشگری چهارمحال و بختیاری وجود دارد که باید از این ظرفیت ها بهره گیری کرد.

وی اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری دارای ظرفیت های گردشگری بی نظیری است که باید از این ظرفیت ها برای توسعه استان بهره گیری کرد.

نماینده شهرستان های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: توسعه زیر ساخت های گردشگری در چهارمحال و بختیاری ضروری است.

وی بیان کرد: توسعه زیر ساخت های گردشگری و جذب سرمایه گذاران در این استان در اولویت های دستگاه مربوط قرار گیرد.

نماینده شهرستان های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بیکاری در این استان از مهمترین مشکلات به شمار می رود که باید در مسیر ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری حرکت کرد.