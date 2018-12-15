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۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۲۱:۲۶

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری:

پژوهشگران برتر دربخش آموزش وپرورش چهارمحال وبختیاری تجلیل می شوند

پژوهشگران برتر دربخش آموزش وپرورش چهارمحال وبختیاری تجلیل می شوند

شهرکرد- مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: پژوهشگران برتر دربخش آموزش وپرورش چهارمحال وبختیاری تجلیل می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز امیدی بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه پژوهشگران برتر دربخش آموزش وپرورش چهارمحال وبختیاری تجلیل می شوند، اظهار داشت: در حال حاضر ۶۷ معلم پژوهشگر در چهارمحال و بختیاری فعالیت می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پژوهشگران برتر چهارمحال و بختیاری انتخاب می شوند و به مرحله های کشوری اعزام می شوند.

وی بیان کرد: ترویج فرهنگ پژوهش زمینه ساز ارتقای بخش آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری است.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری ادامه داد: ارتقای بخش اموزش نیازمند فعالیت بیشتر معلمان و فرهنگیان در بخش پژوهش است.

کد مطلب 4485969

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