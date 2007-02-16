40 نمازخانه در مدارس کرج احداث می شود

حجت الاسلام سیداکبر موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیمی از این نمازخانه ها تا پایان سال جاری و 20 نمازخانه دیگر سال آینده در مدارس احداث خواهند شد.

دبیر ستاد اقامه نماز کرج افزود: هم اکنون 35 درصد مدارس کرج نمازخانه ندارند و مدارس دارای نمازخانه نیز کمترین امکانات یک نمازخانه قابل قبول را در اختیار دارند.

موسوی خاطرنشان کرد: با تلاشی که برای معرفی نماز و ابعاد مختلف آن به نسل سوم انقلاب صورت می گیرد کمبود امکانات در نمازخانه های مدارس در کاهش انگیزه های دانش آموزان موثر است.

وی تصریح کرد: اعتبارات ستاد اقامه نماز کرج بسیار ناچیز است و همین امر منجر به بروز مشکلات در نمازخانه های مدارس شهرستان است.

موسوی یادآور شد: به عنوان نمونه بودجه سال گذشته این ستاد 20 میلیون ریال بوده است که برای خرید مهر نمازخانه های مدارس نیز کفایت نمی کند.

دبیر ستاد اقامه نماز کرج گفت: با رایزنی های متعدد صورت گرفته در این خصوص فرماندار کرج در خصوص ساخت 40 نمازخانه یاد شده قول مساعد داده است که امیدواریم محقق شود.