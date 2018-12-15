به گزارش خبرنگار مهر، سعید زارع عصر امروز در جلسه هماهنگی ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در فرمانداری مهریز با اشاره به اینکه امسال چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است و باید سیر تکامل انقلاب اسلامی برای نسل جوان به تصویر کشیده شود، اظهار داشت: نسل جوان اغلب در جریان دستاوردهای نظام در طول چهار دهه گذشته نیستند بنابراین می توان از دهه فجر به عنوان فرصتی مناسب برای تبیین ثمرات انقلاب اسلامی بهره گرفت.

وی عنوان کرد: سیر تحولات صورت گرفته، دستاوردهای انقلاب و تکامل انقلاب اسلامی باید در قالب نمایشگاه‌ها برای نسل جوان به نمایش گذاشته شود.

زارع همچنین بر اجرای برنامه های جذاب برای نسل جوان و نوجوان تاکید کرد و افزود: شایسته است از سخنرانانی که در میان این نسل محبوبیت دارند، در برنامه ها استفاده شود.

دبیر ستاد دهه فجر استان یزد همچنین تصریح کرد: باید در برنامه ها، نسل امروز را نسبت به توطئه هایی که دشمنان برای آنها به ویژه در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی رقم زده، آگاه کرد.

وی همچنین بر لزوم تشریح برنامه های موفقیت آمیز نظام اسلامی تاکید کرد و بیان داشت: به طور قطع آنچه سبب اقتدار نظام اسلامی و اهتزاز پرچم ایران در جهان است، برای جوانان و نوجوانان نیز مایه غرور و افتخار خواهد بود.

زارع همچنین بر لزوم عدم اجرای برنامه های تکراری و فاقد جذابیت تاکید کرد و یادآور شد: نسل جوان نیازمند تنوع و شنیدن نکته ها و مطالب جدید است بنابراین دستگاه های اداری و کمیته های ستاد دهه فجر از اجرای برنامه های تکراری اجتناب کنند و به برنامه های دهه فجر جذابیت ببخشند تا شاهد حضور گسترده تر نسل جوان در این برنامه ها باشیم.