به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی نکونام بعد از ظهر شنبه در دیدار با مدیر کل راهداری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه راه های روستایی چهارمحال و بختیاری مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: توسعه جاده های روستایی زمینه ساز ارتقای خدمات به روستائیان محروم کشور می شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد بیان کرد: اصلاح جاده های خطرناک چهارمحال و بختیاری ضروری است و باید تلاش شود که جاده ها استان مناسب سازی و استاندارد سازی شود.

وی بیان کرد: توسعه راه ها و استاندارد سازی جاده ها موجب کاهش حوادث جاده این استان می شود.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد اظهار داشت: مسئولان و مدیران باید در مسیر مطالبات مردمی حرکت کنند و کیفیت خدمات رسانی را افزایش دهند.

وی ادامه داد: اولویت ها باید در مسیر رضای خداوند باشد و مدیران این مهم را باید مورد توجه قرار دهند.