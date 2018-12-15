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۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۲۲:۲۱

مدیرکل راهداری چهارمحال و بختیاری:

۲۹ نقطه حادثه خیز در چهارمحال و بختیاری رفع می شود

۲۹ نقطه حادثه خیز در چهارمحال و بختیاری رفع می شود

شهرکرد- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۹ نقطه حادثه خیز در چهارمحال و بختیاری رفع می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدی  بعد ازظهر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۲۹ نقطه حادثه خیز در چهارمحال و بختیاری رفع می شود، اظهار داشت: در حال حاضر پروژه رفع این نقاط در حال اجرا است.

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ۲۱ پروژه اصلاح روکش آسفالت در چهارمحال و بختیاری در حال انجام است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۷۰ راهدار در استان چهارمحال و بختیاری در حال فعالیت هستند.

 مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ۷۰ اکیپ در طرح خدمات رسانی زمستانی فعالیت می کنند.

کد مطلب 4485987

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