به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدی بعد ازظهر شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۲۹ نقطه حادثه خیز در چهارمحال و بختیاری رفع می شود، اظهار داشت: در حال حاضر پروژه رفع این نقاط در حال اجرا است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: ۲۱ پروژه اصلاح روکش آسفالت در چهارمحال و بختیاری در حال انجام است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۷۰ راهدار در استان چهارمحال و بختیاری در حال فعالیت هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ۷۰ اکیپ در طرح خدمات رسانی زمستانی فعالیت می کنند.