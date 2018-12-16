  1. استانها
  2. زنجان
۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۹:۱۶

مدیرکل ارشاد استان زنجان:

توزیع عادلانه خدمات فرهنگی از نتایج مهم پیروزی انقلاب اسلامی است

توزیع عادلانه خدمات فرهنگی از نتایج مهم پیروزی انقلاب اسلامی است

زنجان-مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: توزیع عادلانه خدمات فرهنگی از نتایج مهم پیروزی انقلاب اسلامی است و باید موضوع عمومیت یافتن خدمات رفاهی برای مردم بیان شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه کرباسی شامگاه شنبه در جلسه اطلاع‌رسانی دهه فجر، به اجرای برنامه‌های جشن انقلاب اشاره کرد و گفت: در این راستا طرح جشن مهربانی با مرکزیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زنجان و شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: باید اقدامات و دستاوردهای چهل ساله انقلاب به خوبی در جامعه تبیین و تشریح شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: توزیع خدمات عادلانه فرهنگی یکی از نتایج مهم پیروزی انقلاب اسلامی است و باید موضوع عمومیت یافتن خدمات رفاهی، آموزشی و افزایش اعتمادبه‌نفس  مردم در معرض دید قرار گیرد.

کرباسی تأکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع باید فعالان علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی در چهلمین سال انقلاب اسلامی در برنامه‌ها معرفی و مورد قدردانی قرار گیرند.

وی بر لزوم تبیین دستاوردهای علمی و فرهنگی انقلاب و نظام در طول چهل سال گذشته تأکید کرد و افزود: فعالان فرهنگی برای بیان صحیح این دستاوردها تلاش کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ابراز کرد: خوشبختانه بعد از انقلاب فعالیت های فرهنگی در استان رشد قابل توجهی داشته و هنرمندان زیادی در این استان رشد یافته و فعال شده اند.

کرباسی افزود: این استان هنرمندان بسیار فاخر و توانمندی در عرصه ملی دارد و این مایه افتخار است. 

کد مطلب 4485999

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها