توزیع عادلانه خدمات فرهنگی از نتایج مهم پیروزی انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه کرباسی شامگاه شنبه در جلسه اطلاع‌رسانی دهه فجر، به اجرای برنامه‌های جشن انقلاب اشاره کرد و گفت: در این راستا طرح جشن مهربانی با مرکزیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زنجان و شهرستان‌ها برگزار می‌شود.

وی اظهار کرد: باید اقدامات و دستاوردهای چهل ساله انقلاب به خوبی در جامعه تبیین و تشریح شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: توزیع خدمات عادلانه فرهنگی یکی از نتایج مهم پیروزی انقلاب اسلامی است و باید موضوع عمومیت یافتن خدمات رفاهی، آموزشی و افزایش اعتمادبه‌نفس مردم در معرض دید قرار گیرد.

کرباسی تأکید کرد: با توجه به اهمیت موضوع باید فعالان علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی در چهلمین سال انقلاب اسلامی در برنامه‌ها معرفی و مورد قدردانی قرار گیرند.

وی بر لزوم تبیین دستاوردهای علمی و فرهنگی انقلاب و نظام در طول چهل سال گذشته تأکید کرد و افزود: فعالان فرهنگی برای بیان صحیح این دستاوردها تلاش کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ابراز کرد: خوشبختانه بعد از انقلاب فعالیت های فرهنگی در استان رشد قابل توجهی داشته و هنرمندان زیادی در این استان رشد یافته و فعال شده اند.

کرباسی افزود: این استان هنرمندان بسیار فاخر و توانمندی در عرصه ملی دارد و این مایه افتخار است.