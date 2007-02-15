به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل مصاحبه دکتر ظریف با برنامه تلویزیونی تحلیلی خبری "چارلی رز" شبکه 13 تلویزیون آمریکا به شرح ذیل است:

* چارلی رز (مجری): جواد ظریف سفیر ایران در سازمان ملل از سال 2002 تاکنون در اینجا حضور دارد. وی در تمام مدت درگیر روابط پیچیده بین تهران - واشنگتن بوده است. اکنون اعلام شده که وی قرار است شغل سفارت ایران در سازمان ملل را ترک کند جایی که او دوستان زیادی در بین خبرنگاران و سایر اعضای جامعه دیپلماتیک و مردم دارد.وی به تهران برگردد تا به چه کاری مشغول شود؟

- دکتر ظریف: من کارمند دولت هستم و دولت تصمیم می گیرد که من چکار خواهم کرد، اما من بسیار علاقمندم تدریس نمایم.

* چارلی رز: سیاست خارجی؟ زیرا شما قبل از این در وزارت خارجه بوده اید.

- ظریف: بله، من همزمان با معاونت وزارت امور خارجه در دانشگاه تهران حقوق بین الملل را تدریس می کردم.

*چارلی رز: چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟

- ظریف: احتمالا در بهار.

* چارلی رز: آیا این به معنای مخالفت شما و یا عدم هماهنگی شما با سیاست های دولت کنونی نیست؟

- ظریف: نه الزاما در خدمت دیپلماتیک پست ها می چرخند و معمولا بین 3 تا 4 سال هستند من اکنون نزدیک پنج سال است در این پست هستم و حتی بیش از حد معمول اینجا بوده ام.

* چارلی رز: وقتی که آنها در سخنرانی رئیس جمهور بوش درباره محور شرارت سخن گفتند. این موضوع چه تاثیری داشت؟ مایکل هرش در مقاله اش در مجله نیوزویک به تاریخ مانورهای دیپلماتیک بین ایران وآمریکا اشاره می کند و می گوید برخی اقدامات و تحرکات درحال انجام بود و ناگهان آن سخنرانی انجام شد و همه چیز را تخریب کرد.

اجازه دهید قاطعانه بگویم ایران هیچ نفعی در جنگ قومی در عراق ندارد. منافع ایران بشدت از قوم گرایی ضربه خورده است

- ظریف : ایران نقش بسیار فعالی در ثبات افغانستان و کمک به مردم افغانستان برای تشکیل یک دولت جدید و کمک به بازسازی افغانستان بازی کرد و پس از آنکه ایران بیش از 500 میلیون دلار برای بازسازی افغانستان اختصاص داد، پرزیدنت بوش سخنرانی معروف خود را انجام داد و در آن به شکلی کاملا غیر قابل قبول به کشورهای متفاوت برچسب زد و آنها را به هم چسباند.



* چارلی رز: عراق، ایران و کره شمالی.

- ظریف: که کاملا بی معنی بود و نشان داد آمریکا علاقه ای به همکاری و شناسایی امکانات ندارد و بنظر من به راحتی تحت تاثیر گروه های فشار داخلی قرار گرفته بود.

* چارلی رز: آیا قبل از این اتفاق آمریکا نزدیکتر آمده بود منظور اینست که می شد احساس کرد تحولی در حال انجام است؟

- ظریف : ایران مطمئنا در افغانستان کمک کرد.

* چارلی رز: بحثی در این باره نیست.

- ظریف : و آمریکا به آن با قرار دادن ایران در محور شرارت پاسخ داد، لذا تا جایی که مربوط به رفتار آمریکا باشد من فکر نمی کنم که هرگز نزدیک شده باشیم.

* چارلی رز: شما فردی هستید که وقتی موافقتنامه تشکیل دولت افغانستان را دیدید به کسانی که سند را می نوشتند گفتید در آن اشاره ای به لفظ دموکراسی نشده است.

- ظریف : و گفتم اشاره ای هم به لفظ تروریسم نشده است.

* چارلی رز: و به لفظ تروریسم هم اشاره نشده بود. ایالات متحده می گوید مشکل در اینست که دولت شما حزب الله، حماس و جهاد اسلامی و انواع سازمان هایی را حمایت می کند که بیش از آنکه علاقمند به مشارکت در صلح باشند به تروریسم علاقمند هستند و عاملان و مزدوران جاه طلبی های شما هستند. ایران قصد دارد چه نقشی در منطقه و در جهان ایفا کند؟

- ظریف: ایران کشوری است که علاقمند به ثبات در منطقه نزدیک خود می باشد، اینجا منافع امنیت ملی ایران نهفته است. ما خواهان ثبات در این منطقه هستیم و به همین دلیل بوده که بارها خواستار اتحاد یک چارچوب برای همکاری و امنیت در خلیج فارس شده ایم، منطقه ای که در طول سه دهه گذشته، شاهد سه جنگ بود که یکی از آنها بر ایران تحمیل شد و ایران هشت سال از آن رنج برد. ما خواستار ثبات هستیم. ما یک نقش سازنده در جامعه بین الملل ایفا کرده ایم و معتقد هستیم که همه باید رویکرد و نگاه خود را بر پایه واقعیات سیاسی و حقوق بین الملل تنظیم کنند و نه بر پایه دیدگاه های مربوط به قرن گذشته.

* چارلی رز: آیا ایران به هیچ ترتیبی پول، سلاح و یا افراد را در عراق بکار می گیرد که جانب یک طرف را در این جنگ قومی بگیرند، بویژه در اختیار ارتش مهدی.

- ظریف: ما از ابتدا گفته ایم که درگیری قومی ابتدا توسط افرادی نظیر ابو مصعب زرقاوی، فرمانده القاعده در عراق طراحی شد، ما در آن زمان با این موضوع مخالف بودیم، اکنون هم مخالفیم. شما بایستی نگاهی به اظهاراتی که در تهران مطرح می شود بیندازید آیا ما حتی یک بار کلمه ای در تعریف یا تشویق قوم گرایی زده ایم، حتی نه خشونت قومی، بلکه صرفا قوم گرایی اما شما سخنانی را از سایرین شنیده اید که آن را تشویق، تعریف و تحریک کرده اند، شما واژه هلال شیعی را شنیده اید. واژه های دیگر را هم شنیده اید.

* چارلی رز: واژه هلال شیعی توسط یکی از رهبران مسلمانان مطرح شد.

- ظریف : متاسفانه طرح این واژه با هدف پیشبرد یک برنامه سیاسی بود اما منجر به تاکتیک هراس شد. این یک تاکتیک برای ایجاد هراس است. هلال شیعی وجود ندارد. اجازه دهید قاطعانه بگویم ایران هیچ نفعی در جنگ قومی در عراق ندارد. منافع ایران بشدت از قوم گرایی ضربه خورده است.

* چارلی رز: پس چرا کاری برای آوردن ثبات بیشتر به منطق نمی کنید؟

- ظریف : ما پیشنهاد کمک و حمایت از دولت عراق برای ایجاد ثبات را کرده ایم. رئیس جمهور عراق دو هفته قبل اعلام کرد که ایران پیشنهاداتی را برای کمک به ثبات و امنیت عراق مطرح کرده است. ما هیچ نفعی در تضعیف دولت عراق نداریم. دولت عراق یک دولت دوست است و ما احتمالا از کشورهای بسیار معدودی هستیم که می توانیم ادعا کنیم همه اعضای دولت کنونی عراق دوست ما هستند.

هر زمان که ایران برای گفتگو اعلام آمادگی کرده است، آمریکا این آمادگی را به عنوان علامتی از قصد ایران برای منحرف کردن یک موضوع دیگر تلقی کرده و یا حتی وزیر خارجه رایس از آن تعبیر به فشار برای اخذ رشوه کرده است

* چارلی رز: دولت کنونی عراق عمدتا شیعه است و سنی ها از اینکه نقش متناسبی ندارند ناراضی هستند.

- ظریف : نه این طور نیست دولت کنونی عراق برپایه قانون اساسی آن کشور ایجاد شده است. من نمی خواهم وارد این موضوع شوم زیرا نماینده عراق نیستم و نماینده ایرانم اما نکته اینست که اگر ما به خشونت ها کمک کنیم فقط دولت کنونی را تضعیف کرده ایم که مورد حمایت ماست. این دولت از یک رئیس جمهور کرد، نخست وزیر شیعه، کابینه ای مرکب از شیعیان، اهل سنت، اکراد و سایر اقلیت هاست و رئیس مجلس هم سنی است و ما با تک تک آنها روابط خوبی داریم و برای ما هیچ نفعی در تضعیف دولت عراق وجود ندارد.

* چارلی رز: آیا هیچ نفعی در جنگ داخلی دارید؟

- ظریف : خیر جنگ داخلی عراق برای امنیت ملی ایران زیانبار است اجازه دهید به سئوالی که احتمالا شما می خواهید بپرسید پاسخ دهیم. آیا ما هیچ نفعی در گرفتار کردن آمریکا در عراق داریم؟ به شما می گویم که آمریکا آنچنان خودش را در عراق گرفتار کرده که نیازی به کمک هیچکس ندارد لذا ما هیچ اقدامی نخواهیم کرد که منجر به تضعیف دولت عراق شود، بی معنی است شواهدی که مطرح شده و در واقع جعل شده، نامعقول است. منظورم اینست که اگر به شواهد نگاه کنید تاریخی که بر روی آنها وجود دارد براساس روشی است که در آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد و ابتدا ماه و سپس روز نوشته می شود در حالی که در همه جای دیگر جهان برای درج تاریخ، اول روز و بعد از آن ماه را می نویسند و افرادی که این سند را جعل کرده اند بایستی گوش کنند و یاد بگیرند.

* چارلی رز: این نکته چه چیزی را برای شما روشن می کند؟

- ظریف : می گویند که این مدرک جعل شده است همانطور که قبل از جنگ عراق مدارک جعل شده بود تا یک جنگ آغاز شود. شواهد جعل شده اند و این به یک سیاست بسیار خطرناک اشاره دارد که توسط این دولت پیگیری می گردد.

* چارلی رز: این سیاست خطرناک چیست؟

- ظریف : ایجاد یک بحران برای فرار به جلو و متهم کردن دیگران با هدف ماجراجویی ، چیزی که همه می دانند منجر به فاجعه خواهد شد. ما متاسفیم که چنین فاجعه ای در حال وقوع است، خوشحال نیستم که آمریکا خود را در باتلاق گرفتار کرده است و هر روز بیشتر در این باتلاق فرو می رود زیرا تمام منطقه را با خود به خطر انداخته است لذا هیچ دلیلی ندارد که درباره وضعیت آمریکا خوشحال باشیم.

* چارلی رز: این استدلال وجود دارد که ایران هم اکنون احساس می کند در منطقه تفرق دارد و لذا علاقه اندکی برای کمک به آمریکا و یا ایجاد ثبات از طریق نوعی گفتگو با آمریکا دارد. آیا ایران امروز خواهان نوعی گفتگو با آمریکاست که براساس آن هر دو کشور نقشی سازنده در ایجاد ثبات در عراق داشته باشند؟ همراه با ترک آمریکا؟

- ظریف : هر زمان که ایران برای گفتگو اعلام آمادگی کرده است، آمریکا این آمادگی را به عنوان علامتی از قصد ایران برای منحرف کردن یک موضوع دیگر تلقی کرده و یا حتی وزیر خارجه رایس از آن تعبیر به فشار برای اخذ رشوه کرده است. گفتگو برای افرادی است که خواهان پیدا کردن راه حل باشند اگر یک طرف خواهان بحران باشد هیچ نفعی در پیدا کردن راه حل ندارد و علائم زیادی وجود دارد که آنها بدنبال بحران هستند. در واقع آنها مدارک تولید و شاهد جعل می کنند. ما در منطقه هستیم هیچ گزینه ای نداریم و نمی توانیم منطقه را ترک کنیم. فقدان امنیت در عراق به معنای فقدان امنیت در ایران است.

* چارلی رز: اگر ایالات متحده طی یکماه از عراق خارج شود و تمام نیروهایش را خارج کند بنظر شما چه اتفاقی خواهد افتاد؟

- ظریف : فکر نمی کنم نیاز باشد به سئوالات فرضی پاسخ دهیم آنچه نیاز است آمریکا انجام دهد اینست که قبل از هر چیز یک گام حداقلی بردارد و متعهد شود که قصد ندارد بطور دائم در عراق بماند این دولت حتی آماده انجام چنین تعهدی در چند ماه گذشته نبوده و در واقع گام هایی در جهت کاملا خلاف آن برداشته است. همینطور مهم است که به عراقی ها چشم اندازی داده شود که در آن کشورشان توسط خود عراقی ها اداره خواهد شد. مشکل اشغال است و اشغال یک نیروی محرکه در خودش ایجاد می کند.

* چارلی رز : بله، پرزیدنت بوش هم گفته که اشغال چیز خوبی نیست.

- ظریف: اینکه بگوئید اشغال چیز بدی است یک نکته است ولی اینکه بعدا به کنگره بروید و درخواست پول برای ایجاد پایگاه های دائمی در عراق کنید، نکته دیگری است.

* چارلی رز: مطمئن نیستم که آنها خواستار پایگاه های دائمی باشند بلکه درخواست پول برای برقراری ثبات در عراق را دارند.

- ظریف: نه اینطور نیست، سال گذشته آنها درخواست پول برای ایجاد پایگاه های دائمی در عراق کردند ولی کنگره تائید نکرد، نکته اینست که آیا این دولت آماده است یک بیانیه ساده را اعلام کند مبنی بر اینکه قصد ندارد بطور دائمی با نیروهایش در عراق بماند آیا خروج از عراق و واگذاری امنیت عراق به نیروهای عراقی را می پذیرد. من فکر می کنم این امر ریشه تروریسم که مبارزه جویان از آن استفاده می کنند را خشک خواهد کرد.

* چارلی رز: منظورتان این است اگر گفته شود ما پایگاه دائمی در عراق نمی خواهیم معجزه می شود. آسمان باز می شود و ایران همه کاری برای ایجاد ثبات در عراق انجام می دهد.

- ظریف : هیچ ربطی به ایران ندارد، بلکه مربوط به عراقی هاست. آنچه من می گویم اینست که دولت آمریکا نه تنها آماده خروج از عراق نیست بلکه حتی آماده اعلام این نکته هم نیست که قصد ندارد بطور دائمی در قالب نظامی در عراق بماند.

* چارلی رز: این دولت گفته است اگر دولت عراق از آنها خواست که این کشور را ترک کنند این کار را خواهند کرد. شخص پرزیدنت بوش این را گفته است.

- ظریف: نه پرزیدنت بوش شرایط لازم برای عراقی ها جهت بدست گرفتن مسائل امنیتی خودشان را ایجاد نکرده است. آنچه من به آن اشاره دارم منطق اشغال و نتیجه اشغالگری است و آنچه که نیاز است آمریکا انجام دهد آنچه که اکنون مشاهده می شود تنها افزایش نیروهاست، نه کاهش و یا خروج نیروهای آمریکا از منطقه و این نه تنها مخالف توصیه بقیه جهان بلکه حتی مخالف توصیه های گروه دو حزبی مطالعه عراق است.

ایجاد یک بحران برای فرار به جلو و متهم کردن دیگران با هدف ماجراجویی ، چیزی که همه می دانند منجر به فاجعه خواهد شد. ما متاسفیم که چنین فاجعه ای در حال وقوع است، خوشحال نیستم که آمریکا خود را در باتلاق گرفتار کرده است و هر روز بیشتر در این باتلاق فرو می رود

* چارلی رز: به مطلب قبلی برگردیم، آیا هیچ پول ایرانی، هیچ سلاح ایرانی و هیچ حمایت ایرانی از هیچکس در عراق صورت نمی گیرد و هیچ سلاح ساخت ایران در عراق استفاده نمی شود، آیا این دقیقا چیزی است که شما می گوئید؟

- ظریف : آنچه من دقیقا می گویم اینست که ایران هیچ نفعی در حمایت از مبارزه جویان با خشونت های قومی در عراق ندارد ایران به عراق سلاح نمی فرستد.



*چارلی رز: از هیچ نوعی؟

- ظریف: از هیچ نوعی، ایران روابط خوبی با دولت عراق دارد و من فکر نمی کنم آمریکایی ها با تولید و با جعل مدرک در اتاق های بسته کمکی به حل مشکل کنند.

* چارلی رزو: نکته دیگری مطرح کردید اینست که دولت ایران.

- ظریف : من گفتم ایران.

* چارلی رز: بسیار خوب ایران، نمی توان با گفتن اینکه بین دولت ایران و سایر نیروهایی که این بمب ها را می سازند و منتقل می کنند، تفاوت وجود دارد نتیجه ای گرفت.

- ظریف : خیر ایران چنین سیاستی ندارد این سیاست ایران نیست.

* چارلی رز: و همه افراد را از انجام چنین کاری در ایران منع می کند؟

- ظریف : تضعیف دولت عراق به نفع ما نیست. بارها مقامات عراقی چنین اتهاماتی را رد کرده اند اما آمریکا در داخل عراق اقدام به دستگیری دیپلمات های ایرانی می کند و تلاش می کند از آنها اعتراف بگیرد این مسیری نیست که از طریق آن به راه حل برسید.

* چارلی رز: فکر می کنید که این کارها را می کنند تا بهانه ای برای رفتن به سمت جنگ با ایران بدست آورند؟

- ظریف : من محرم گفتگوهای واشنگتن نیستم.

* چارلی رز: منظورم اینست که چطور می شنوید؟ آیا دولت ایران فکر می کند هدف آمریکا حمله به ایران است؟

- ظریف : فکر نمی کنم که آمریکا یکدست و یک صدا باشد، همانطور که وضعیت در ایران اینگونه نیست دیدگاه های مختلفی در واشنگتن وجود دارد و مطمئنا افرادی هستند که خواستار ماجراجویی های بزرگتر هستند و می خواهند از عراق فراتر بروند و معتقدند که در عراق موفق بوده اند. متاسفانه ما بیاناتی از مقامات بسیار عالیرتبه آمریکا شنیده ایم مبنی بر اینکه عراق یک موفقیت بوده است.

* چارلی رز: شما نسبت به آمریکا از بسیاری دیگر در ایران اطلاعات بیشتری دارید. اینجا بوده اید و مردم را می شناسید. گفتگوهای زیادی با خبرنگاران و با مقامات داشته اید. می دانید که جنگ عراق در آمریکا محبوبیت ندارد. می دانید که ما همین اخیرا انتخابات داشتیم و نامزدهای دموکرات برای ریاست جمهوری همگی به اتفاق در این باره صحبت می کنند جنگ بد بوده است و اگر بار دیگر امکان رای دادن به آن وجود داشته باشد، به شکل قبلی به آن رای نخواهند داد.

- ظریف: بله ولی ما معمولا به زندگی بازنمی گردیم. متاسفانه وقتی که جنگ شروع شد بدلیل روند شریرانگاری و روند تولید شواهد دروغین مانند امروز منفور نبود، اکنون مردم نتیجه آنچه را که ما پیش بینی می کردیم مشاهده می کنند. ما این نتیجه را حتی قبل از شروع جنگ هم پیش بینی می کردیم.

* چارلی رز: سئوال اینست که آیا شما نگرانید که آمریکا احتمالا نوعی حادثه برای ایجاد بهانه جهت حمله به ایران خلق کند؟

- ظریف: افراد مشخصی در واشنگتن هستند که در این باره فکر می کنند. ما امیدواریم که در نهایت عقلانیت در واشنگتن غلبه کند و اینگونه رفتار متوقف گردد. ما معتقدیم که منطق بایستی تغییر کند زیرا زور نتیجه نخواهد داد. در عراق نتیجه نداده و در سایر نقاط نیز نتیجه نمی دهد و متاسفانه فقط آمریکا را بیشتر و بیشتر در باتلاقی که خودش ایجاد کرده فرو می برد.

* چارلی رز: آیا در این لحظه به نوعی درگیری بیشتر نزدیک شده ایم و یا به عبارت دیگر همه چیز در جهت خلاف دستیابی به نوعی دیالوگ بین ایران و آمریکا که به نفع هر دو کشور و نیز خاورمیانه است پیش می رود.

- ظریف : من اعتقاد دارم در حال حاضر در واشنگتن هیچ علاقه ای برای پیدا کردن راه حل وجود ندارد. معتقدم اگر در واشنگتن علاقه ای برای پیدا کردن راه حل وجود داشت و اگر بدنبال راه حل باشید امکان پیدا کردن آن وجود دارد ولی اگر بدنبال بحران باشید به بحران می رسید آنچه من در واشنگتن می بینم علاقه و یا تلاشی برای جستجوی راه حل نیست.

* چارلی رز: آنها می گویند که در تهران علاقه ای برای جستجو راه حل نمی بینند.

- ظریف : اگر آنها این ادعا را دارند باید آن را اثبات کنند این برخلاف رفتاری است که ایران داشته است در موضوع هسته ای، در عراق و یا سایر موضوعات ایران همواره نشان داده که آماده پیدا کردن راه حل است، متاسفانه آمریکا صرفا بدنبال بهانه است. ایران دارای برنامه هسته ای نظامی نیست. ایران پیشنهادات متعددی را مطرح نموده که هر گونه امکان انحراف برنامه هسته ای ایران به سمت اهداف غیر صلح جویانه را از بین می برد. متاسفانه آمریکا بدنبال راه حل نیست و واقعا به این امکانات توجهی ندارد و تنها بر تقاضایی اصرار می کنید که می داند ایران نمی تواند آن را انجام دهد و بنابراین همه چیز را به سمت بحران سوق می دهد و من امیدوارم که بتوان از این بحران از طریق نوعی عقلانیت اجتناب کرد، عقلانیتی که بگوید بایستی اتکای کامل به قدرت نظامی را رها کرد زیرا تاکنون هیچ نتیجه ای برای آمریکا نداشته است و از طریق گفتگو و همکاری بدنبال حل موضوعات باشیم و این نتیجه بهتری خواهد داشت.

* چارلی رز: تائید می کنید که طی چند سال گذشته همگان و نه فقط آمریکا، بلکه گروه کشورهای اروپایی، سازمان ملل و گروه های مختلف زیادی از واکنش دولت شما درباره برنامه هسته ای ناراضی بوده اند. آیا این جمله درستی است؟

- ظریف: فکر نمی کنم زیرا در جریان مذاکرات ایران پیشنهاداتی را مطرح کرد که متاسفانه حتی مورد بحث قرار نگرفت و آمریکا خیلی ساده آنها را رد کرد.

* چارلی رز: این اشتباه آمریکا بود که علیرغم تمام واقعیت ها به کشورهای اروپایی (تروئیکا) اجازه داد که مذاکرات را انجام دهند و رها کنند.

- ظریف : اما آمریکا فیلی در اتاق بود، در آنجا حضور داشت و هیچکس نمی توانست حضور آن را تکذیب کند. اگر به سابقه مذاکرات نگاه کنید مشاهده می کنید که پیشنهاداتی مطرح گردیده است اگر قصد شما پیدا کردن راه حل باشد خواهید گفت که بسیار خوب این بخش پیشنهاد خوب است و این بخش خوب نیست و یا نیاز به اصلاح دارد زیرا آمریکا بر پیش شرط های مشخصی تاکید می کرد. حتی امروز نیز اگر از وزیر خارجه رایس سئوال کنید، بر پیش شرطی اصرار می کند که همه می دانند قابل دستیابی نیست و به همین خاطر است که وی می گوید اگر این شرط اجرا شود من آماده انجام چه کارهایی هستم، زیرا وی می داند این پیش شرط عملی نیست و دعا می کند هیچ وقت علمی نشود.

* چارلی رز: آیا موافقید که روابط بین آمریکا و ایران در بسیاری از موضوعات منطقه ای اهمیت فوق العاده ای دارد؟ و بایستی با هم گفتگو کنند؟ بایستی متوجه شوند که اگر گفتگو نکنند می تواند اوضاع به سمت فاجعه پیش برود؟

- ظریف: من اعتقاد دارم که آمریکا و ایران دو بازیگر مهم هستند. ما بایستی متوجه شویم که نیاز به جستجو برای راه حل داریم و نه رفتن بدنبال بحران اگر بدنبال راه حل باشیم چگونگجی انجام آن پیدا خواهد شد، چگونگی و روش دستیابی مهم نیست. مذاکره در قالب سازمان ملل متحد گفتگو در چارچوبی که اروپایی ها پیشنهاد کرده اند. روش و مکانیسم مهم نیست اهمیت باید به اهداف داده شود و اینکه آیا ما بدنبال راه حل هستیم. اگر هدف رسیدن به راه حل باشد می توانم به شما اطمینان دهم که موضوع هسته ای می تواند در یک دوره نسبتا کوتاه حل و فصل گردد.

* چارلی رز: اجازه دهید این سئوال را بپرسم، فقط برای سابقه گفته می شود که اکنون بسیاری از مردم ایران اعتقاد دارند که اظهارات پرزیدنت احمدی نژاد درباره هولوکاست به ضرر ایران و دولت وی بوده است.

- ظریف : همانطور که شما درباره واشنگتن گفتید، در تهران نیز نظرات یکپارچه نیست تنوع زیادی در دیدگاه ها در ایران وجود دارد. افراد نظرات خود را می دهند اما من فکر می کنم که سئوالی که توسط رئیس جمهور پرسیده شد، یک سئوال درست است که فلسطینی ها چه ربطی به جنایاتی دارند که انجام شده است فلسطینی ها جنایتی مرتکب نشده اند.

* چارلی رز: یک نسل کشی اتفاق افتاده است.

- ظریف : نسل کشی اتفاق افتاده است، بایستی محکوم گردد و هرگز تکرار نشود، چه درباره یهودیان و یا فلسطینیان ، نسل کشی بد است بدون توجه به اینکه چه کسی قربانی است و ما بایستی این موضوع را اعلام کنیم و آن را روشن کنیم و نسل کشی را بدون توجه به قربانی آن رد کنیم.

* چارلی رز: چرا رئیس جمهور این موضوع را نمی گوید؟

- ظریف : فکر می کنم گفته اند.