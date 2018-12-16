زنجان ۲۹ شهید در دوران انقلاب تقدیم نظام جمهوری اسلامی کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی شامگاه شنبه در جلسه کارگروه اطلاعرسانی دهه فجر، افزود: در بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان بهمنظور هرچه بهتر برگزار شدن جشنهای انقلاب در معاونتها و شهرستانهای تابعه تقسیمکار انجامگرفته است.
وی اظهار کرد: برنامههای متنوعی از قبیل معرفی ۴۰ رخداد ایثار و شهادت، معرفی ۴۰ شهید شاخص و برگزاری ۴۰ یادواره شهید از برنامههای مهم بنیاد شهید استان زنجان برای دهه فجر است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان گفت: ایثار و شهادت یک فرهنگ غنی است و برنامههای چهلمین سال انقلاب اسلامی با عناوین «راه شهیدان ادامه دارد، ایثار جاری است و ایثار اجتماعی» اجرا میشود.
کاظمی تأکید کرد: معرفی شهدا و ایثارگران بهعنوان الگوهای جامعه اسلامی از دیگر برنامههای اجرایی به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است.
وی از وجود ۲۹ شهید و ۲۷ جانباز دوران انقلاب در استان زنجان خبر داد و افزود: همه ما مدیون جانفشانیهای شهدا هستیم و باید قدر خانوادههای شهیدان را بدانیم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان تصریح کرد: دهه فجر ایام خوبی است تا جوانان و نوجوانان که دوران انقلاب را ندیدهاند با رشادتها و دلیریها رزمندگان آشنا شوند.
کاظمی بر لزوم مردمی برگزار شدن برنامههای دهه فجر در استان زنجان تأکید کرد و افزود: باید برنامهها طوری تدوین شود که جوانان در این مراسمها حضور فعال و پررنگی داشته باشند.
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