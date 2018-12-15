افزایش ۷۰ درصدی اعتبارات حوزه راه در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی عصر شنبه در نشست با ذیحسابان دستگاه های اجرایی استان اظهار داشت: با تلاش همه مسئولان استان اعتبارات استان در سال مالی پیش رو مثل سال های افزایش چشمگیری خواهد داشت.

وی گفت: امسال در حوزه راه و شهرسازی استان نسبت به سال گذشته ۷۰ درصد افزایش اعتبار داشته ایم.

استاندار ایلام با اشاره به اینکه ۱۹ میلیارد تومانی اوراق تصفیه در استان نیز طی سال جاری جذب شده است، تصریح کرد: با تلاش هایی صورت گرفته در بودجه امسال اعتبارات مناسب و خوبی به استان اختصاص خواهد یافت.

سلیمانی دشتکی عنوان کرد: پیمانکاران پروژه های عمرانی استان امید داشته باشند و قطعا روزهای بسیار خوبی در انتظار استان است.

وی ادامه داد: رایزنی های گسترده ای برای پرداخت مالیاتی شرکت های بزرگ استان در داخل استان انجام داده ایم و تا حصول نتیجه پیگیر هستیم.

وی یادآور شد: باید جلسه مشترکی با حضور ذیحسابان دستگاه های اجرایی و نمایندگان دستگاه های نظارتی استان برگزار شود و موارد و مشکلات موجود مطرح شده و راهکار قانونی برای آنان احصا شود.