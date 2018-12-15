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۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۲۳:۳۹

ایران حادثه تروریستی بلوچستان پاکستان را محکوم کرد

ایران حادثه تروریستی بلوچستان پاکستان را محکوم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، حادثه تروریستی حمله به یکی از پاسگاه های مرزی ایالت بلوچستان پاکستان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ،  بهرام قاسمی شنبه شب ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت پاکستان و خانواده های قربانیان و مجروحان این حادثه تلخ تروریستی، آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه اقدام مشترک علیه پدیده شوم تروریسم به هر شکل و نوع آن در منطقه را اعلام کرد.

در حمله تروریستی شامگاه جمعه در منطقه «گچ» ایالت بلوچستان در نزدیکی مرز ایران و پاکستان، ۶ نیروی امنیتی کشته ، ۱۴ سرباز سپاه مرزی زخمی و چهار تروریست نیز کشته شدند.

کد مطلب 4486013

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