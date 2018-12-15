ایران حادثه تروریستی بلوچستان پاکستان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ، بهرام قاسمی شنبه شب ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت پاکستان و خانواده های قربانیان و مجروحان این حادثه تلخ تروریستی، آمادگی کامل جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه اقدام مشترک علیه پدیده شوم تروریسم به هر شکل و نوع آن در منطقه را اعلام کرد.

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در حمله تروریستی شامگاه جمعه در منطقه «گچ» ایالت بلوچستان در نزدیکی مرز ایران و پاکستان، ۶ نیروی امنیتی کشته ، ۱۴ سرباز سپاه مرزی زخمی و چهار تروریست نیز کشته شدند.