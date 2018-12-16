فناوری جدید لیزری ارتباط ماهواره ها با زمین را تسهیل می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این سیستم هدف گیری لیزری جدید از یک روش پرتوافشانی جهت دار برای انتقال متمرکز داده ها استفاده می کند و لذا «تاسواره ها» با استفاده از روش مذکور می توانند حجم زیادی داده را بدون نیاز به استفاده از آنتن های سنگین یا هدر دادن سوخت منتقل کنند.

تاسواره ها به علت هزینه ساخت پایین و ابعاد کوچک محبوبیت زیادی در جهان دارند و بسیاری از فعالیت های علمی، تجاری و نظامی در فضا با استفاده از آنها انجام می شود. اما انتقال حجم زیادی از داده ها از طریق آنها با دقت بالا یکی از چالش های استفاده از آنها بوده که بدین شیوه برطرف خواهد شد.

تا به حال علیرغم همه تلاش های انجام شده هیچ روش جایگزین مناسبی برای کنار گذاشتن آنتن های بزرگ یافت نشده بود. این آنتن ها نیز تنها برای ارسال داده هایی به اندازه نمایش چند عکس ظرفیت داشتند. روش لیزری علاوه بر سرعت و ظرفیت بیشتر، دقت بالاتری هم دارد و کاملا مقرون به صرفه تلقی می شود.

البته با توجه به ابعاد کوچک تاسواره ها هنوز باید تغییراتی بر روی شیوه طراحی آنها انجام شود تا به کارگیری روش مذکور با حداکثر کیفیت صورت بگیرد. پیش از این آزمایش سیستم یادشده در شرایط آزمایشگاهی و از فاصله ۴۰۰ کیلومتری با موفقیت صورت گرفته است.