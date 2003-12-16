سعيد ابوطالب دچار حادثه رانندگي شد

به گزارش خبرنگار مهر ، دراين حادثه خودروي حامل اين افراد واژگون شده كه البته سرنشينان آن جراحت زيادي نديده اند .

سعيد ابوطالب كارگردان ، روح الله انصاري تصويربردار ، كفاح مسعود مترجم و نيز مهدي بابايي مدير توليد اين گروه بوده اند.

اين حادثه بعد از نماز صبح امروز و در جاده اهواز- خرمشهر روي داده است .

اين مستندسازان پس از معاينه و مداواي سرپايي ، درحال حاضر در حال بازگشت به سوي تهران هستند.

اين گروه براي تهيه گزارشي مستند از آزادسازي زائران ايراني دربند عراق ، عازم اين كشور بودند.

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