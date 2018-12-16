آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی امسال اجرایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی صبح امروز در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر کشور گفت: رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها آغاز شده و برنامه تکمیلی آن امسال ادامه خواهد یافت.

وی اظهارداشت: حاصل بررسی اشتغال دانش آموختگان کاهش برخی رشته ها و دوره های تحصیلی است که دانش آموختگان آنها به سمت اشتغال تخصصی حرکت نکرده اند.

وزیر علوم گفت: حمایت از ایده های جدید و شرکت های جوان از اولویت های وزارت علوم است که این موضوع در پارک های علم و فناوری نیز مورد توجه قرار می گیرد.

وی در خصوص صندوق نوآوری و شکوفایی نیز گفت: این صندوق فعالیت خود را با یک بازنگری، اهداف و وظایف جدید آغاز کرده و امیدواریم تاثیرگذاری بیشتری در روند فعالیت های دانش بنیانی در کشور داشته باشد.

وزیر علوم به طرح مهارت افزایی دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: این طرح از سال گذشته آغاز شده و دانشجویانی که در حال تحصیل هستند می توانند در آن مشارکت کنند.

وی اظهار داشت: در این طرح دانشجویان برای زمینه های شغلی و مهارتی آماده می شوند.

وزیر علوم گفت: ۱۰ استان کشور تعیین شدند که در این استان ها برنامه آمایش پژوهش و فناوری با کمک دانشگاه ها تدوین خواهد شد.

وی ادامه داد: برنامه آمایش پژوهش و فناوری با هدف بررسی دقیق نیازهای پژوهشی و فناوری استان ها انجام می شود.