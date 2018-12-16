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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۹:۲۴

وزیر علوم خبر داد:

آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی امسال اجرایی می شود

آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی امسال اجرایی می شود

وزیر علوم گفت: آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی تغییراتی داشته است که این آیین نامه امسال اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی صبح امروز در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر کشور گفت: رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها آغاز شده و برنامه تکمیلی آن امسال ادامه خواهد یافت.

وی اظهارداشت: حاصل بررسی اشتغال دانش آموختگان کاهش برخی رشته ها و دوره های تحصیلی است که دانش آموختگان آنها به سمت اشتغال تخصصی حرکت نکرده اند.

وزیر علوم گفت: حمایت از ایده های جدید و شرکت های جوان از اولویت های وزارت علوم است که این موضوع در پارک های علم و فناوری نیز مورد توجه قرار می گیرد.

وی در خصوص صندوق نوآوری و شکوفایی نیز گفت: این صندوق فعالیت خود را با یک بازنگری، اهداف و وظایف جدید آغاز کرده و امیدواریم تاثیرگذاری بیشتری در روند فعالیت های دانش بنیانی در کشور داشته باشد.

وزیر علوم به طرح مهارت افزایی دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: این طرح از سال گذشته آغاز شده و دانشجویانی که در حال تحصیل هستند می توانند در آن مشارکت کنند.

وی اظهار داشت: در این طرح دانشجویان برای زمینه های شغلی و مهارتی آماده می شوند.

وزیر علوم گفت: ۱۰ استان کشور تعیین شدند که در این استان ها برنامه آمایش پژوهش و فناوری با کمک دانشگاه ها تدوین خواهد شد.

وی ادامه داد: برنامه آمایش پژوهش و فناوری با هدف بررسی دقیق نیازهای پژوهشی و فناوری استان ها انجام می شود.

کد مطلب 4486101

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