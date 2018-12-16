پسته تولیدکنندگان گز را بیکار کرد/ تعطیلی ۹۰ درصد واحدهای تولیدی

خبرگزاری مهر ، گروه استان ها- بهاره صمیمی: گز نام یکی از شیرینی های معروف و سنتی ایران است که در استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری تولید می شود. گز سازی در گذشته تنها در استان اصفهان انجام می شده است که توسعه کارگاه های گز سازی در استان چهارمحال و بختیاری موجب شده که این استان نیز به یکی از مهمترین تولید کنندگان این شیرینی سنتی ایران تبدیل شود.

فراگیری هنر گز سازی توسط چهارمحالی ها در کارگاه های گز سازی اصفهان و بهره گیری از مواد اولیه طبیعی در استان موجب شد تا این صنعت در استان چهارمحال و بختیاری توسعه یابد و اشتغال قابل توجهی در این زمینه ایجاد شود.

تولید گز مرغوب موجب شده است که بازار پسندی گزهای تولیدی این استان افزایش یابد و کارگاه های تولیدی گز روز به روز در این استان افزایش یابند.

شهر بلداجی پایتخت تولید گز کشور است که در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد. بیش از ۱۰۰ واحد کوچک و بزرگ تولیدی گز در شهر بلداجی فعالیت می کنند. هم اکنون گز تولید شهر بلداجی به علت کیفیت بالای آن به تمام استان ها و کشور های حوزه خلیج فارس صادر می شود.

گز سازان استان چهارمحال و بختیاری در حالی که خود را برای تولید شب عید آماده می کردند و در حال تجیهز و خرید مواد اولیه و برنامه ریزی برای تامین کارگر بودند، به یکباره با افزایش قیمت مغز پسته از فعالیت ایستادند و غیر فعال شدند.

افزایش قیمت مغز پسته در کنار افزایش دیگر مواد اولیه از جمله مقوای جعبه گز و نبود مشتری موجب شد که بسیاری از واحد های تولید گز دست از تولید بکشند.

تولید گز با قیمت های بالای پسته صرف ندارد

یکی از تولید کنندگان گز در شهر بلداجی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه قیمت هر کیلو پسته درجه یک در این استان به ۱۸۰ الی ۱۹۰ هزار تومان رسیده است، اظهار داشت: قیمت هر کیلو مغز پسته درجه یک به بالای ۲۷۰ و ۳۰۰ هزار تومان رفته است و تولید گز با این قیمت ها مشتری ندارد.

وی بیان کرد: در حال حاضر تمام مواد اولیه گز سازی افزایش یافته است و تولید گز در این منطقه کاهش یافته است.

این تولید کننده گز با بیان اینکه گز سازان به علت نقدینگی پایین توانایی خرید مواد اولیه با قیمت های بالا را ندارند، بیان کرد: در حال حاضر قیمت بسته های تولیدی گز افزایش یافته است و مشتری این محصول بسیار کاهش یافته است.

وی بیان کرد: کاهش فروش گز موجب کاهش تولید شده است که این امر بیکاری گزسازان را رقم می زند.

گرانی قیمت مغز پسته و دیگر مواد اولیه موجب غیر فعال شدن واحد های تولیدی گز در منطقه بلداجی شده است رئیس اتحادیه گز سازان شهر بلداجی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۹۰ درصد واحد های تولید گز در این منطقه غیر فعال شده اند، بیان کرد: گرانی قیمت مغز پسته و دیگر مواد اولیه موجب غیر فعال شدن واحد های تولیدی در این منطقه شده است.

مهران ترکیان بیان کرد: تولید گز با قیمت بالای مواد اولیه و کاهش مشتری صرفه اقتصادی ندارد.

وی بیان کرد: واحدهای تولید گز در حال برنامه ریزی برای خرید مواد اولیه برای تولید شب عید بودند که با گرانی مواد اولیه روبرو شده اند و هم اکنون با این قیمت ها هیچ نقدینگی برای خرید مواد اولیه ندارند.

رئیس اتحادیه گز سازان شهر بلداجی تصریح کرد: افزایش حمایت ها برای فعالیت گز سازان در این منطقه ضروری است و مسئولان باید برای تداوم فعالیت تولید گز در منطقه بلداجی، گزسازان را یاری کنند.

وی بیان کرد: پرداخت تسهیلات به گز سازان برای خرید مواد اولیه ضروری است و باید نقدینگی گزسازان در ان منطقه افزایش یابد.

رئیس اتحادیه گز سازان شهر بلداجی عنوان کرد: شهر بلداجی دارای ۱۰۰ واحد تولید گز بزرگ و کوچک است که گز با طعم های مختلف تولید می کنند.

ترکیان بیان کرد: ۵۰ درصد گز های تولید در این منطقه با مغز پسته و ۵۰ درصد گز های تولیدی با مغز بادام تولید می شوند.

گز مهمترین شیرینی سنتی مورد علاقه مردم چهارمحال و بختیاری و استان اصفهان به شمار می رود که در حال حاضر بررسی ها در بازار استان چهارمحال و بختیاری نشان می دهد که فروش این محصول در آستانه شب یلدا کاهش شدیدی داشته است. قیمت بالای این محصول موجب شده است جایگاه خود را در سبد خرید مردم از دست بدهد.

مشتری های گز انگشت شمار شدند

یکی از فروشندگان مواد غذایی در استان چهارمحال و بختیاری در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص میزان فروش گز اظهار داشت: قیمت گز افزایش قابل توجهی طی هفته های اخیر داشته است و میزان فروش این محصول کاهش شدیدی داشته است.

شاهوردی بیان کرد: فروش گز با درصد مغز پسته ۳۰ درصد و ۴۰ درصد بسیار محدود است و با توجه به قیمت بالای، مشتری آن انگشت شمار است ازسفارش آن برای فروش خودداری می کنیم.

وی بیان کرد: در حال حاضر فروش گز با درصد مغز پسته بسیار کم انجام می شود.

وی با اشاره به افزایش قیمت پولکی، بیان کرد: پولکی یکی از مهمترین محصولات مورد نیاز خانوار در این منطقه است که هم اکنون قیمت آن نیز به علت افزایش قیمت پودر نارگیل و کنجد افزایش قابل توجهی داشته است.

وی بیان کرد: فروش پولکی ساده به علت قیمت پایین تر آن نسبت به نارگیل و کنجدی نیز از فروش بیشتری برخوردار شده است.

در حالی که گز یکی از مهمترین شیرینی ها برای پذیرای مردم در شب یلدا به شمار می رود اما این محصول با توجه به قیمت بالای آن در آستانه شب یلدا کمتر مورد توجه خانوارها قرار می گیرد و پیش بینی می شود برای نخستین بار شب یلدای مردم بدون شیرینی گز سپری شود.