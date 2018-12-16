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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۹:۴۹

با تصویب مجلس؛

اصناف موظف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند

اصناف موظف به استفاده از صندوق مکانیزه فروش شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیرصنفی را موظف به ثبت نام در سامانه مؤدیان و استفاده از صندوق مکانیزه فروش کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده‌ای از این لایحه مقرر کردند کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیرصنفی و اشخاص حقوقی و شرکت‌های معتمد ارائه کننده خدمات مالیاتی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند.

خرده فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط دارند علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مؤدیانی که مستقیما با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند الزامی نیست اما مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورت حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.

کد مطلب 4486133

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