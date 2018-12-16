تقوی لیست خرید تراکتورسازی را به باشگاه داد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اسدی در خصوص لیست کادرفنی تراکتورسازی تبریز برای جذب بازیکن گفت: ذائقه مردم و رسانه‌ها برای ما قابل احترام است، اما آنچه در این راستا مهم است تشخیص کادرفنی، اعلام نیازها براساس نقاط ضعف و تطبیق آن‌ها با سیاست‌های باشگاه است. با این وصف خروجی کار چیزی خواهد بود که در پایان به صورت رسمی از وب سایت باشگاه به اطلاع مردم خواهد رسید.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در ادامه خاطرنشان کرد: محمد تقوی سرمربی تیم پس از بررسی های کادر فنی، خواسته‌های خود را برای تقویت باشگاه روز گذشته در اختیار باشگاه قرار داد تا با تطبیق آن‌ها با سیاست های باشگاه اقدامات لازم انجام شود.

وی افزود: آنچه به عنوان نقل و انتقال قطعی بازیکن انجام‌ خواهد شد، از این مراجع رسمی بلافاصله به اطلاع هواداران پرشور تراکتور خواهد رسید.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی در پایان با اشاره به برنامه سرخ‌پوشان در تعطیلات لیگ گفت: تمرینات تیم تا پنجم دی ماه تعطیل خواهد بود. از این تاریخ به مدت یک هفته تمرینات تیم در تبریز پیگیری شده و سپس یا یک اردوی خارجی در دستور کار قرار می‌گیرد و یا در صورت هماهنگی‌های لازم، تیم در یک تورنمنت چهارجانبه داخلی شرکت خواهد کرد.