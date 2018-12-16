مهلت تکمیل برنامه سوم توسعه شهری تا بهمن ماه جاری

به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی رییس شورای اسلامی شهر تهران در ابتدای یکصد و هفتمین جلسه شورا ضمن گرامیداشت سالروز ولادت امام یازدهم شیعیان، امام حسن عسگری علیه السلام گفت: امام حسن عسکری که به جهت حصر شدن در یک منطقه نظامی به عسکر مترادف لشگر، مشهور است، ۷ سال عهده دار امامت شیعه بود که در این دوره، از سه طرف تحت فشار قرار داشت.

وی در ادامه افزود: حکومت وقت، غالیان شیعه و شیعیان تندرو، روش اعتدالی و مبتنی بر تفکر و آگاهی بخشی امام را مورد حمله قرار می دادند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه سخنان خود به بخشی از زندگی نامه امام حسن عسکری اشاره داشت و گفت: حکومت از ارتباط مردم با امام حسن عسکری نگران بود و این ارتباطات را محدود می کرد، غالیان یا غلو کنندگان شیعه، با زیاده روی در مدح و دادن نسبتهای الهی و فراتر از حد بشر به امامان شیعه موجب انحراف عقیدتی در جامعه می شدند و نیروهای تندرو شیعه با دست زدن به قیام مسلحانه وخشونت با مبارزه با حکومت می پرداختند در حالیکه روش امامان، آگاهی بخشی و مبارزه نرم و فکری با ظلم بود نه دست زدن به خشونت.

هاشمی یادآور شد: دستاوردهای امام حسن عسکری در مدت هفت ساله امامت ایشان بسیار درخشان و پربار بود، ایشان جامعه شیعه را آماده دوران غیبت کرد و شبکه وکلای شیعه وایجاد سیستم ارتباطات امن و معتبر میان امام و شیعیان را که در دوران غیبت صغری و اولیه امام عصر مورد استفاده قرار گرفت تکمیل و تعمیق نمود.

وی افزود: درس امام حسن عسکری برای شیعیان، حفظ میانه روی و اعتدال در عقائد وباورها، حفظ حریت و آزادگی در برابر ظلم در روحیات، و حفظ صلح طلبی و فاصله گرفتن رفتارهای خشونت آمیز در عمل است که امیدواریم سرلوحه فعالیت ما نیز قرار گیرد.

هاشمی همچنین به روز پژوهش اشاره داشت و گفت: یکی از مشکلات کشورهای درحال توسعه، کم توجهی به پژوهش وتحقیق قبل از هر اقدام عملی است، حمایت عملی از پژوهشگران، کاربردی کردن پژوهشها و توجه به نتایج پژوهش در تصمیم گیری سه نیاز جدی مدیریت شهری است که باید بصورت توامان ونه جزیره ای در مدیریت شهری مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی یکی از مهمترین موضوعاتی که پژوهش باید در آن مورد توجه قرار گیرد، موضوع برنامه ریزی و تصمیم گیری های دراز مدت و راهبردی است که در روزهای اخیر با ارسال ویراست دوم برنامه سوم توسعه شهر تهران، کمیسیون های تخصصی شورا باید با رویکردی علمی و پژوهشی ونه سلیقه ای وسیاسی، این برنامه را بررسی کرده و در سطح یک برنامه قابل اجرا و واقع گرایانه برای اجرا به تصویب برسانند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به تاخیری که در بررسی برنامه سوم به دلیل تغییرات مدیریت شهری پیش آمده است ضمن قدردانی از تیم تدوین برنامه دوم توسعه شهری تهران گفت: جا دارد از تیم تدوین برنامه دوم توسعه شهرداری تهران که با مدیریت دکترواعظ مهدوی، یکی از علمی ترین برنامه های مدیریت شهری را تدوین کرده و وزارت کشور چارچوب و روش این برنامه را بعنوان الگوی برنامه ریزی شهری به سراسر کشور ابلاغ کرد، تقدیر کنیم و امیدواریم برنامه سوم توسعه شهر تهران با استفاده از نقاط قوت برنامه دوم گامی رو به جلو باشد.

وی ادامه داد: با توجه به آنکه شهردار تهران، ویراست دوم احکام برنامه که با استفاده از پیشنهادات اعضای محترم شورا، در ویرایش نخست احکام برنامه ایجاد شده است، را ارسال کرده است، در انتظار هستیم که سایر اسناد برنامه نیز که شامل چشم انداز، استراتژی، اهداف، منابع و مصارف است نیز به زودی در اختیار شورا قرار گیرد تا امکان بررسی برنامه ایجاد شود.

هاشمی افزود: اگرچه امروز در ادبیات مدیریت استراتژیک با توجه به پویایی محیط و تغییرات بنیادین، اعتبار برنامه ریزی دراز مدت با تردید مواجه شده و براستفاده از برنامه های منعطف و قابلی تطبیق با تغییرات شرایط و محیط سازمان تاکید می شود، جهت حفظ انسجام و هم افزایی سیاستها، بودجه های سالانه و سایر مصوبات شورا نیاز به برنامه راهبردی مدیریت شهری وجود دارد اما باید مکانیزیم ایجاد انعطاف وتغییر و تطبیق نیز به شیوه ای کارامد در برنامه سوم دیده شود.

وی طی پیشنهادی بیان داشت: جهت تسریع در بررسی و آماده سازی برنامه سوم و جبران تاخیراتی که به دلیل تغییرات مکرر در مدیریت شهری ایجاد شده است ستاد تدوین برنامه با مشارکت معاونت برنامه ریزی شهرداری و کمیسیون های تخصصی شورا تشکیل شود و با فعالیت فشرده تا بهمن ماه برنامه سوم را نهایی و به صحن شورا ارائه کند.