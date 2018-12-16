غلامرضا محمدی: بلاتکلیفی در انتخابات فدراسیون به ضرر کشتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا محمدی درباره وضعیت تیم ملی کشتی آزاد گفت: کمتر از ۲۰ ماه تا آغاز رقابت های المپیک باقی مانده است و ما باید برای حضور در این رقابت ها که این دوره کار از نظر کسب سهمیه (۱۶ نفر در هر وزن) نسبت به دوره های گذشته سخت شده است برنامه ریزی بلندمدت داشته باشیم.

وی ادامه داد: به دلیل مشخص نبودن ریاست فدراسیون کشتی عملاَ دست ما برای این موضوع حیاتی و حضور موفق در المپیک توکیو بسته است و نمی توانیم جز انجام کارهای کوتاه مدت اقدام دیگری انجام دهیم.

دارنده ۲ مدال نقره کشتی جهان تصریح کرد: درخواست ما از آقای سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان و دیگر مسئولان ذیربط در این وزارتخانه این است که هرچه زودتر زمان ثبت نام از کاندیداها و پس از آن برگزاری انتخابات را اعلام کنند تا رییس واجد شرایط مجمع کشتی انتخاب شود و آن فرد واجد شرایط بتواند برنامه های مدنظر خود را برای موفقیت کشتی در المپیک به عنوان پیشانی ورزش کشور به شکل مناسبی پیگیری کند.

محمدی تأکید کرد: اگر بلاتکلیفی موجود در فدراسیون طولانی تر از این شود کشتی ضرر خواهد کرد. مرحله اول مسابقات انتخابی تیم ملی کشتی برای حضور در رقابت های پیش رو از جمله جام تختی روزهای ۵ تا ۷ دی ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود که ما تلاش کردیم به تمامی نفرات واجد شرایط برای حضور در این مسابقات مجوز بدهیم.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: امیدوارم مردم عزیز در این سه روز که سعی کردیم از نظر زمانی هم به شکل مناسبی برگزار شود، با حضور گرم خود در سالن شهدای هفتم تیر تهران، پشتیبان کشتی گیران سراسر کشور باشند و باعث دلگرمی جامعه کشتی شوند.

محمدی در پایان افزود: مرحله اول اردوی ما برای حضور در جام تختی با حضور اکثر سرمایه های کشتی کشور از فردا (دوشنبه) در خانه کشتی آغاز می شود و سعی کردیم علاوه بر دعوت مربیان استان های برتر قهرمانی کشور، یک کادر فنی همدل و منسجم را انتخاب کنیم.