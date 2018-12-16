فیلم مستند «دل سپرده» در تبریز رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست حوزه هنری استان آذربایجان شرقی صبح امروز یک شنبه در جمع خبرنگاران گفت: فیلم مستند روایی «دل سپرده» روایتی از زندگی شهید مدافع حرم، محمدرضا فخیمی است که همزمان با سالروز وفات حضرت معصومه (س) رونمایی می شود.

سید محمد حسین بلاغی بیان داشت: در این مستند زندگی و شخصیت این شهید مدافع حرم به تصویر کشیده شده است. فیلم مستند روایی «دل سپرده» روز سه شنبه ۲۷ آذر ماه سال جاری راس ساعت ۱۵ در محل سالن همایش کانون فرهنگی هنری بسیج واقع در خیابان حافظ رونمایی می شود.

وی ادامه داد: این فیلم به تهیه کنندگی حوزه هنری استان و به کارگردانی حجت رنجبری تولید شده است. از آیتم های ویژه آیین رونمایی از فیلم مستند روایی «دل سپرده» سخنرانی پدر شهید محمد رضا فخیمی، شعرخوانی و مداحی است.

گفتنی است شهید محمدرضا فخیمی، از دلاورمردان آذربایجان است که ۲۸ آذر ۱۳۹۴ به دست نیروهای تکفیری در حلب سوریه به شدت مجروح و پس از دو روز ماندن در کما، به فیض شهادت نائل شد.