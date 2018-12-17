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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۴۳

کتاب «طلایه دار عشق» منتشر شد

کتاب «طلایه دار عشق» منتشر شد

شیراز- کتاب «طلایه دار عشق» حاوی سروده هایی از ابراهیم موسوی است که از سوی نشر قشقایی به بازار نشر عرضه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «طلایه دار عشق» مجموعه شعری از ابراهیم موسوی است که توسط یکی از ناشران بومی استان فارس منتشر شده است.

مخاطب در این کتاب در ۴ بخش اشعاری را مطالعه می کند که حاوی غزل ها، مثنوی ها و اشعار نو است.

مولف در پیشگفتار کتاب «طلایه دار عشق» می نویسد: «همیشه محمد بهمن بیگی بنیان گذار آموزش عشایر برایم الگو بود. این الگوی عملی و مجسم، آن چنان شور آفرید و آموزش عشایر را پیش برد که آوازه جهانی پیدا کرد و موفق به اخذ جایزه بین المللی پیکار با بیسوادی(کروپس کاپا) از سازمان جهانی یونسکو شد.»

او در بخش پایانی پیشگفتار کتاب «طلایه دار عشق» می گوید: «این مجموعه شعر شامل ۴ بخش است: بخش اول؛ استاد محمد بهمن بیگی، بخش دوم؛ غزل، بخش سوم؛ مثنوی و بخش چهارم؛ شعر نو.»

در بخشی که به محمد بهمن بیگی اختصاص دارد، چند کلامی از سکینه کیانی، همسر بهمن بیگی به چاپ رسیده است.

ابراهیم موسوی از ایل خمسه و از دانش آموختگان دوره دوازدهم دانشسرای عشایری است. وی افزون بر این که در دانشسرا از زمره دانشجویان کوشا بوده، به عنوان یک آموزگار عشایری نیز خوش درخشید و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدرسه اش همواره مورد توجه بود.

شناسه کتاب:

عنوان: طلایه دار عشق(استاد محمد بهمن بیگی)

پدیدآورنده: ابراهیم موسوی

موضوع: شعر فارسی – قرن ۱۴

ناشر: قشقایی – شیراز

مشخصات ظاهری: ۲۳۲ صفحه – مصور رنگی

صفحه آرایی: مریم رعیتی

بها: ۱۰ هزار تومان

شابک: ۵-۱۰-۷۵۲۸-۶۰۰-۹۷۸

کد مطلب 4486180

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