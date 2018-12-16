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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۲

آیت الله علما:

طلبه‌ها باید با تزکیه نفس خود در دیگران اثرگذار باشند

طلبه‌ها باید با تزکیه نفس خود در دیگران اثرگذار باشند

کرمانشاه_نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه کرمانشاه گفت: طلبه ها باید با تزکیه نفس خود و تقوی درونی بر دیگران اثر گذار باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی علما ظهر امروز در آیین افتتاح حوزه علمیه امام خمینی (ره) شهر اسلام آباد غرب اظها رداشت: طلبگی به معنای آنست که با کمترین امکانات و سختی بتوان به درجات بالا رسید و تقریبا همه علمای بزرگ ما اینگونه به درجات بالا رسیدند.

وی گفت: امام خمینی (ره) یکی از همین افراد است که تربیت شده حوزه علمیه است و با تمام مشکلات و سختی هایی که در آن زمان وجود داشت به چنان درجاتی رسید که توانست ابرقدرتهای بزرگ جهان را به لرزه اندازد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه بیان کرد: حوزه های علمیه باید طوری حرکت کنند و علمی شوند که ۲۰ سال جلوتر از دیگران به مسایل نگاه کنند و این گونه است که می توانند مانع به انحراف رفتن جامعه شوند.

وی گفت: امروز یکی از مسایلی که باید روحانیون و طلاب در جامعه به آن بپردازند ادای واجبات الهی است و همانطور که امام حسن عسگری فرمودند عابدترین مردم کسی است که واجبات خود را به صورت کامل انجام می دهد.

کد مطلب 4486190

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