به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی علما ظهر امروز در آیین افتتاح حوزه علمیه امام خمینی (ره) شهر اسلام آباد غرب اظها رداشت: طلبگی به معنای آنست که با کمترین امکانات و سختی بتوان به درجات بالا رسید و تقریبا همه علمای بزرگ ما اینگونه به درجات بالا رسیدند.

وی گفت: امام خمینی (ره) یکی از همین افراد است که تربیت شده حوزه علمیه است و با تمام مشکلات و سختی هایی که در آن زمان وجود داشت به چنان درجاتی رسید که توانست ابرقدرتهای بزرگ جهان را به لرزه اندازد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه بیان کرد: حوزه های علمیه باید طوری حرکت کنند و علمی شوند که ۲۰ سال جلوتر از دیگران به مسایل نگاه کنند و این گونه است که می توانند مانع به انحراف رفتن جامعه شوند.

وی گفت: امروز یکی از مسایلی که باید روحانیون و طلاب در جامعه به آن بپردازند ادای واجبات الهی است و همانطور که امام حسن عسگری فرمودند عابدترین مردم کسی است که واجبات خود را به صورت کامل انجام می دهد.