  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۵ آذر ۱۳۸۲، ۱۴:۲۶

رييس اداره ايدز در وزارت بهداشت در گفتگو با "مهر":

آموزش و پرورش آماري در باره شيوع ايدز در مدارس گزارش نكرده است

تحقيقات وزارت بهداشت در مورد ايدز محدود به سن افراد و ساير فاكتورهاي مورد نظر در اين وزارتخانه است و هيچ ارتباطي به شغل افراد ندارد.

رييس اداره ايدز در وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" از همين رو وزارت بهداشت كار تحقيقاتي ويژه اي در ارتباط با دانش آموزان انجام نداده است .

دكتر ميترا معتمدي هروي گفت :  وزارت آموزش و پرورش احتمالا مطالعاتي در اين ارتباط انجام داده اما تا كنون نتايج آن را به ما اعلام نكرده است."

وي  در ارتباط با اينكه آيا  وزارت آموزش و پرورش آزمايشاتي در مورد ايدز در سطح مدارس انجام داده  است يا نه ، اظهار بي اطلاعي كرد و ادامه داد:"  دانشگاههاي علوم پزشكي اگر با موردي مثبتي مواجه شوند، ملاك گروه سني فرد است نه شغل و حرفه فرد مبتلا، در نتيجه با لحاظ اين فاكتورها موارد را به وزارت بهداشت اعلام مي كنند."

کد مطلب 44862

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها