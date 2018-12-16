به گزارش خبرنگار مهر، شاپور محمدی در حاشیه آغاز به کار ابزارهای جدید در بورس تهران در جمع خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت فروش نفت در بورس انرژی گفت: برای عرضه محموله های جدید نفت در بورس انرژی منتظر اعلام رسمی وزارت نفت هستیم و از سمت سازمان بورس مشکلی برای برقراری مجدد فروش نفت در بورس انرژی وجود ندارد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: در عین حال مذاکراتی در حوزه فروش ریالی نفت در بورس انرژی صورت گرفته تا این فروش ها صرفا با ریال انجام شود، در حالی که هم اکنون فروش ها به صورت ارزی- ریالی است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر راه اندازی بورس ارز گفت: بانک مرکزی معتقد است که ابتدا باید بازار نقدی ارز را در بازار پول راه اندازی کند و پس از آنکه این بازار در بخش نقد آغاز به کار کرد و قابلیت اخذ نرخ های مرجع برای ارز فراهم شد، آن گاه می توان قراردادهای آتی ارز را نیز راه اندازی کرد، این در شرایطی است که سازمان بورس بعد از اعلام نظر بانک مرکزی و تعیین نرخ مرجع، آمادگی راه اندازی بورس ارز را هم دارد.