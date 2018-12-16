اولین مرکز عقیم سازی سگهای بلاصاحب در شمال گشایش یافت

محمد زرودی شهردار تنکابن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به راه اندازی اولین مرکز عقیم سازی سگ های بلاصاحب شمال کشور اظهار داشت: این مرکز از نظر نوع و اجرای کار به عنوان دومین مرکز در کشور و نخستین مرکز در شمال است.

وی با بیان اینکه سیاست شهرداری تنکابن در این دوره ، توجه به کارهای زیرساختی است که کمتر به آن توجه شده ، افزود: هدف ما در مسیر توسعه قراردادن شهر تنکابن بوده و یکی از محورهای آن را توجه به اقدامات زیست محیطی می دانیم.

زرودی اضافه کرد: در زمینه محیط زیست ، شهرداری تنکابن گامهای قابل قبولی برداشته که آغاز به کار فاز نخست کارخانه کمپوست ، طرح در حال اجرای تصفیه شیرابه ، پروژه در حال اجرای تصفیه فاضلابهای خانگی جهت مصارف کشاورزی و تفکیک زباله از مبدا به شکل کاملا متفاوت از جمله این اقدامات است.

شهردار تنکابن ضمن قدر دانی از زحمات انجمن حمایت از حیوانات تنکابن، ادامه داد: مدیریت شهری تنکابن با رویکردی متفاوت در شیوه ارتباط با انجمن حمایت از حیوانات در این اقدام زیست محیطی مشارکت دارد و معتقد است که همه شهروندان باید در برخورد با حیوانات مهربان بوده و شهرداری هم ضمن عمل به وظیفه ذاتی خویش در این باره ، باید راهکارهایی عملی برای فرهنگ سازی این کار مهم ارائه دهد.

علیرضا فلاحتکار عضو شورای اسلامی شهر تنکابن نیز با اشاره به تصویب دستورالعمل مصوب سال 1387 وزارت کشور مبنی بر عقیم سازی سگ های بلا صاحب گفت: در واقع ما انسانها با گسترش ناهمگون شهری و توجه نکردن به اصول مناسب شهرسازی سبب شدیم تا عرصه زیستی حیوانات از بین رفته و آنها بی جا و مکان رها شوند و اینگونه در کوچه و خیابان ها بچرخند.

وی افزود: کارگروه عقیم سازی سگ های بلا صاحب در شهرستان تنکابن تشکیل شده که بر اساس چارت سازمانی وزارت کشور ، ریاست این کارگروه ، فرماندار و دبیر آن شهردار و دستگاههای اجرایی مرتبط بعنوان اعضای آن هستند .

فلاحتکار اضافه کرد: در آخرین نشستی که در این کارگروه برگزار، مقرر شد تا زمینی برای نگهداری سگهای بالاصاحب خریداری شود و شورای اسلامی شهر تنکابن هم مصوب کرد که هر زمان این زمین خریداری شد ، شهرداری تنکابن قدر السهم خود را بپردازد اما با وجود گذشت چندین ماه از آن نشست، هنوز اقدامی در این زمینه انجام نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر تنکابن اظهار امیدواری کرد که فرماندار شهرستان تنکابن با بهره گیری از این چارت سازمانی به بخشها و شهرهای سه گانه ابلاغ کند تا ابا پرداخت قدر السهم خود در خرید این قطعه زمین کمک کنند تا این حیوانات در آنجا نگهداری شوند.