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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۳۴

حلقه مطالعاتی طومار اندیشه برگزار می­‌کند؛

نشست «الگوهای تحول فقه حکومتی در ایران»

نشست «الگوهای تحول فقه حکومتی در ایران»

چهارمین نشست از سلسله نشست‌ها و کارگاه­‌های مهارت‌­افزایی با عنوان الگوهای فقه حکومتی در ایران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست از سلسله نشست‌ها و کارگاه­‌های مهارت‌­افزایی با عنوان الگوهای فقه حکومتی در ایران با حضور «محمود پرگو» از دانشگاه کاتولیک استرالیا برگزار می شود.

این نشست پنج شنبه ۲۹ آذر ۹۷،‌ ساعت ۱۰ تا ۱۲‏  در کانون اسلامی انصار به نشانی تهران، خیابان شریعتی، سه­ راه طالقانی، جنب سینما صحرا، پلاک ۱۷۳، کانون اسلامی انصار، تالار ابن سینا برگزار می شود.

به دلیل محدودیت در اولین فرصت با شماره ۷۷۶۴۱۰۳۸-۰۲۱ داخلی ۲۳۸ تماس بگیرید و یا مشخصات خود (اسم، اطلاعات تماس، تحصیلات و رشته) را به شماره ۰۹۱۲۵۰۰۶۱۷۵ تلگرام نمایید. پس از تکمیل ظرفیت امکان ثبت نام وجود نخواهد داشت.

کد مطلب 4486217

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