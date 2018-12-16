نشست «الگوهای تحول فقه حکومتی در ایران»

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست از سلسله نشستها و کارگاههای مهارتافزایی با عنوان الگوهای فقه حکومتی در ایران با حضور «محمود پرگو» از دانشگاه کاتولیک استرالیا برگزار می شود.
این نشست پنج شنبه ۲۹ آذر ۹۷، ساعت ۱۰ تا ۱۲ در کانون اسلامی انصار به نشانی تهران، خیابان شریعتی، سه راه طالقانی، جنب سینما صحرا، پلاک ۱۷۳، کانون اسلامی انصار، تالار ابن سینا برگزار می شود.
به دلیل محدودیت در اولین فرصت با شماره ۷۷۶۴۱۰۳۸-۰۲۱ داخلی ۲۳۸ تماس بگیرید و یا مشخصات خود (اسم، اطلاعات تماس، تحصیلات و رشته) را به شماره ۰۹۱۲۵۰۰۶۱۷۵ تلگرام نمایید. پس از تکمیل ظرفیت امکان ثبت نام وجود نخواهد داشت.
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