نشست «الگوهای تحول فقه حکومتی در ایران»

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین نشست از سلسله نشست‌ها و کارگاه­‌های مهارت‌­افزایی با عنوان الگوهای فقه حکومتی در ایران با حضور «محمود پرگو» از دانشگاه کاتولیک استرالیا برگزار می شود.

این نشست پنج شنبه ۲۹ آذر ۹۷،‌ ساعت ۱۰ تا ۱۲‏ در کانون اسلامی انصار به نشانی تهران، خیابان شریعتی، سه­ راه طالقانی، جنب سینما صحرا، پلاک ۱۷۳، کانون اسلامی انصار، تالار ابن سینا برگزار می شود.

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