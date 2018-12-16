علی ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۵۳ واحد مسکونی برای مددجویان چهارمحال و بختیاری احداث می شود، اظهار داشت: این واحد های مسکونی در حال حاضر در حال احداث است.

وی بیان کرد: این واحد های مسکونی در روستاها در سالجاری تکمیل می شوند و تحویل مددجویان قرار می گیرند.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: این تعداد واحد مسکونی با اعتباری حدود دو میلیارد تومان احداث می شوند.

وی تاکید کرد: تامین واحد مسکونی برای مددجویان از مهمترین اهداف کمیته امداد در استان چهارمحال و بختیاری است.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت خیران برای احداث واحد مسکونی برای مددجویان در دستور کار است.