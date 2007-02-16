به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عملیات ریل‌گذاری این راه‌آهن هم اکنون وارد حوزه استان فارس شده که به همین منظور مراسمی صبح پنجشنبه در ایزدخواست در شمال فارس در نزدیکی استان اصفهان با حضور وزیر راه برگزار شد.

وزیر راه و ترابری در این مراسم با تاکید بر این که برای این پروژه منابع مالی متعددی تعریف شده است، افزود: اعتبار این پروژه در سال 84 ، 18 میلیارد تومان و در سال جاری نیز به 45 میلیارد تومان افزایش یافته است.

محمد رحمتی با اعلام این که پیش بینی می شود اعتبارات این پروژه در سال آینده نیز به 60 میلیارد تومان افزایش یابد، تصریح کرد: مشکلات احتمالی تامین اعتبار این پروژه نیز از طریق فاینانس و فروش اوراق مشارکت برطرف می‌شود.

وی از آغاز مطالعات احداث فرودگاه در شهرستان آباده فارس خبر داد و افزود: استان فارس از ظرفیت و پتانسیل های مناسبی برخوردار است که برای شکوفایی این ظرفیت ها به گسترش راه ، راه آهن و فرودگاه نیاز است.

وزیر راه خاطر نشان کرد: اگر چه ممکن بود در این پروژه به مشکلات تامین منابع نیز برخورد کنیم اما پیمانکاران کشور را به پیمانکاران دیگر کشورها ترجیح دادیم.

در ادامه مراسم قائم مقام شرکت ساخت و توسعه راه آهن وزارت راه و ترابری از توسعه راه آهن به عنوان یکی از اهداف اولویت دار نام برد و افزود: در حال حاضر کشور دارای 8 هزار و 100 کیلومتر راه آهن است.

حسین تهرانی افزود : کل اعتبارات پروژه احداث راه آهن شیراز - اصفهان در ابتدا 470 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که به علت طولانی شدن عملیات به حدود 550 میلیارد تومان افزایش می‌یابد.

وی در ادامه با اعلام این که سالیانه باید یک هزار کیلومتر خط آهن احداث شود، خاطر نشان کرد: به‌دلیل محدودیت های مالی سالیانه در کشور بین 250 تا 300 کیلومتر خط آهن احداث می شود.

در ادامه مراسم استاندار فارس نیز احداث راه آهن شیراز - اصفهان را یکی از اولویت های کاری در فارس دانست و افزود: با احداث این راه آهن فارس و دیگر استان ها نظیر بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد نیز تا حدود زیادی به رشد و شکو فایی خواهند رسید.

محمد رضا رضازاده توسعه ارتباطات و حمل ونقل را از جمله سیاست‌های استراتژیک دولت دانست و تصریح کرد: امیدواریم در جریان این پروژه با مشکلات کمبود اعتبار برخورد نکنیم.

راه‌آهن اصفهان شیراز 506 کیلومتر طول دارد که هم‌اکنون در قالب هفت قطعه در حال احداث است.