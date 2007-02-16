به گزارش خبرنگار مهر، این دوفصلنامه که از حضور اقتصاددانهای برجستهای همچون مجید احمدیان، محمدرضا شریف آزاده، عباس عرب مازار و اسدالله فرزینوش در هیئت تحریریه خود سود میجوید، در شماره جدیدش، مقاله مجید احمدیان با عنوان "تعیین معادله نظری قیمت تضمینی گندم" را منتشر نموده است.
در این مقاله، معادله نظری قیمت تضمینی گندم با احتساب و بدون نرخ یارانه کود شیمیایی و سم بر مبنای آمار و اطلاعات حسابداری مالی شبیهسازی شده است. پارامترهای عمده این معادله، نرخ هزینه بیمه، نرخ کارمزد بانکی، نرخ سود، نرخ تورم، و اجاره زمین است که هر کدام از اینها ابزارهای سیاستگذاری دولت به شمار میرود. با تغییر هر یک از این پارامترها قیمت تضمینی گندم سازگار با اهداف دولت برای سالهای آینده پیشبینی میشود.
"ارزیابی آثار اقتصادی یارانه بنزین بر میزان مصرف آن در ایران" مقاله جالب توجه دیگری است که در دوفصلنامه جستارهای اقتصادی به چاپ رسیده است. این مقاله علمی-پژوهشی که توسط اسمعیل ابونوری، احمد جعفری صمیمی، و یوسف محنتفر تالیف شده است با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالهای 1350 تا 1382نشان میدهد که میان یارانه بنزین و میزان مصرف آن رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
"تبیین رابطه تورم و رشد اقتصادی ایران" به قلم یدالله دادگر، غلامرضا کشاورز، و علی تیاترج، "تعیینکنندههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی در ایران" به قلم ابوالفضل شاهآبادی و عبدالله محمودی، "ارزیابی کارآیی یک بانک تجاری در ایران" نوشته محمدتقی گیلک حکیم آبادی، ابوالقاسم اثنیعشری، و هادی احمدپور و "اقتصاد هزینه مبادله" نوشته علی نصیری اقدم دیگر مقالات این شماره دوفصلنامه جستارهای اقتصادی محسوب میشوند.
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