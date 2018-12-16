مروت قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر ظرفیت مخازن ۹ سد استان کرمانشاه یک میلیارد و ۱۷۶ میلیون متر مکعب است، اظهار داشت: با توجه به بارش‌های خوبی که از ابتدای سال آبی تاکنون داشته‌ایم در حال حاضر ۹۵۰ میلیون متر مکعب آب در این مخازن وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه مردم باید همواره مدیریت مصرف آب را داشته باشند، افزود: آورد آبی امسال ما ۲۱۵ میلیون مترمکعب بوده که بخش عظیمی از آن مربوط به مدیریت مصرف آب در سال گذشته بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان کرمانشاه با برشمردن سدهای استان کرمانشاه گفت: سدهای آزادی، زاگرس، تنگ حمام، سلیمانشاه از جمله سدهای کرمانشاه هستند که برخی از این سد ها نظیر سد آزادی امسال سرریز کرده و احتمال سرریز دو سد تنگ حمام و زاگرس نیز درصورت تداوم بارش ها وجود دارد.

به گفته قبادی، سد شرفشاه نیز از سدهای در دست بهره برداری است که ظرف چند ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: پیش از این دوره یازده ساله در سطح استان کرمانشاه خشکسالی داشتیم این که هم اکنون به ترسالی رسیده ایم نباید سبب شود مردم از مدیریت مصرف بهینه آب بکاهند.