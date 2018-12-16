اجرای فاز جدید آسفالت در یاسوج/پروژه های شهری شناسنامه دار شوند

نستهن مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با اولویت پوشش مناطق بحرانی و هدفگذاری شده، آسفالت مناطق مختلفی از شهر یاسوج در فاز جدید اجرایی می شود.

مقدم با بیان اینکه بیش از ۲۵ درصد معابر شهر یاسوج وضعیت خاکی دارند، اظهار کرد: این حجم از معابر خاکی حجم پوششی بالایی از آسفالت را طلب می کند.

وی افزود: یک میلیون و ۶۰۰هزار متر مربع برای تحقق هدفگذاری این حوزه آسفالت نیاز است.

مقدم با اشاره به اینکه در معابر اصلی نیز چاله ها و تخریب هایی در بخش زیرساخت آسفالت وجود دارد، از انجام ۱۰۰ هزار متر مربع آسفالت در دوره کاری خبر داد و گفت: با هدف بهبود روند حرکتی روان آب ها، اصلاح و ارتقای خدمات دهی بهتر به شهروندان نیز ۱۱ هزار متر جدول گذاری در مسیر های مختلف شهر اجرایی شد.

مقدم تصریح کرد: همچنین پوشش خدمات دهی با اولویت مناطق کمتر برخوردار اجرایی شد و برای سایر مناطق نیز برنامه هایی را عملیاتی کرده ایم.

شهردار یاسوج با تاکید بر اینکه ارتقای پوشش آسفالت مناطق مختلف شهر یاسوج ادامه خواهد داشت، عنوان کرد: ۲۲ هزار لکه گیری و ترمیم چاله نیز در شهر یاسوج انجام شده است.

مقدم با اشاره به اینکه بخش زیادی از حفاری خای شهر یاسوج متعلق به دستگاه های خدمات رسان است، گفت: شناسنامه دار شدن پروژه ها و نظارت بر عملکرد پیمان کاران گام موثری در کاهش مشکلات این حوزه است.

وی ابراز داشت: باید رعایت حقوق مردم در اجرای پروژه های مختلف خدمات شهری مورد توجه قرار گرفته و زمان بندی مناسب در اجرای پروژه ها اعمال شود.

وی افزود: همچنین دستگاه ها باید قبل از ورود شهرداری برای پوشش خدمات عمرانی در مناطق، فعالیت های خود را به سرانجام برسانند و هماهنگی بین دستگاهی را با هدف خدمات دهی مطلوبتر به جامعه هدف داشته باشیم.