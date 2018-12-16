همایش ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب خراسان جنوبی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد ملایی صبح یکشنبه در شورای سیاستگذاری و راهبری چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اظهار داشت: ستاد برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استان و ۱۳ کارگروه تخصصی در دو بعد کار کرد احصاء دستاوردها و دوم برنامه های ویژه چهلمین سالگرد انقلاب از تیرماه آغاز به کار کرده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون در قالب این ستاد و کارگروه ها اقدامات خوبی رقم خورده است، بیان کرد: همچنین برای اجرای برنامه های چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی به ویژه در دهه فجر ۱۳ کارگروه اجرایی تشکیل شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اضافه کرد: در مجموع در حال حاضر ۲۶ کارگروه ذیل ستاد فعال ابوده و همچنین در ۲۶ نقطه استان ستاد برگزاری چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب فعال است.

ملایی با بیان اینکه تاکنون بسیاری از کارگروه های تخصصی برنامه ها و دستاوردهای خود را ارسال کرده اند و برخی نیز در حال انجام است، عنوان داشت: هم اکنون بسیاری از برنامه ها در حال اجرا بوده اما تمرکز برنامه ها در زمان دهه فجر است.

وی اضافه کرد: علاوه بر این در حال حاضر تشکیل ستادها در شهرستان ها و کارگروه ها انجام شده و همایش هایی برای تقدیر از فعالان و موثرین در دستور کار قرار گرفته است.

دبیر ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در خراسان جنوبی با بیان اینکه از همه دستگاه ها انتظار داریم برنامه های ویژه دهه فجر را به تفکیک عمرانی و فرهنگی تا پایان دی ماه ارسال کنند، بیان داشت: از ۱۵ دی ماه تا پنج بهمن ها همه کارگروه ها نشست خبری به منظور بیان و اعلام دستاوردها و همچنین اعلام برنامه های شاخص دهه فجر برگزار می کنند.

ملایی همچنین از برگزاری همایش ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور فرمانده هان سپاه، فرمانداران، ائمه جمعه و دست اندرکاران این ستاد در آستانه دهه فجر خبر داد.وی با تأکید بر اینکه از نیروهای مساجد و مردمی نیز درخواست داریم برنامه ای برای فعالان مردمی داشته باشند، افزود: در هر مسجد یک ستاد برگزار می شود تا زمینه حضور کارگروه ها در مساجد فراهم شود.