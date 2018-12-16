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۲۵ آذر ۱۳۹۷، ۱۱:۰۹

مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر خبر داد:

۸ پست اسکله گردشگری – تفریحی در خرمشهر کلنگ زنی می‌شود

۸ پست اسکله گردشگری – تفریحی در خرمشهر کلنگ زنی می‌شود

خرمشهر - مدیرکل بندر و دریانوردی خرمشهر از کلنگ زنی هشت پست اسکله گردشگری – تفریحی در خرمشهر خبر داد.

نورالله اسعدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این میزان رشد در هشت ماهه سال جاری در این بندر صورت گرفته است.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر گفت: در هشت ماهه سال جاری ۳۶۰ هزار و ۲۴۶ نفر از مسیر رودخانه‌های کارون و اروند با شناورهای تفریحی و گردشگری تردد کردند.

وی بیان کرد: این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۷۳ درصدی را نشان می‌دهد.

اسعدی، در ادامه همچنین از کلنگ زنی هشت پست اسکله گردشگری – تفریحی با اعتباری بالغ بر۶۰ میلیارد ریال به منظور ارتقای توسعه گردشگری دریایی در دهه مبارک فجر در بندر خرمشهر خبر داد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با شناسایی توانمندی‌ها و جاذبه‌های بالفعل و بالقوه گردشگری دریایی و برخورداری از مجهزترین پایانه مسافربری دریایی در آینده شاهد افزایش قابل‌توجه میزان استقبال سرمایه‌گذاران فعال و علاقمند به گردشگری دریایی و گشت‌های تفریحی در بندر خرمشهر خواهیم بود.

کد مطلب 4486302

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